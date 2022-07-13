حبس 10 عاطلين لحيازتهم مواد مخدرة بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، اليوم الأربعاء، بحبس 10 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بحيازة مواد مخدرة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الجنائي لفحصها.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 10 عاطلين بالقناطر الخيرية وطوخ وبنها وشبرا الخيمة والخانكة وقليوب وكفر شكر وقها، بحوزتهم سلاح ناري، وعدد من الطلقات من ذات العيار، و180 جرامًا من مخدر الهيروين، و15 جراما من مخدر البودر، و25 جرامًا من مخدر الحشيش، و50 جرامًا من مخدر الشادو، و60 جرامًا من مخدر البانجو، و90 جراما من مخدر الأيس.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنها تلك الحملات، أقروا جميعًا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.