التحري عن مدرس طعن زوجته بمقص في شبرا الخيمة

أمرت النيابة العامة في القليوبية، اليوم الأربعاء، بالتحقيق في مصرع سيدة على يد زوجها في شبرا الخيمة لرفضها إعطائه أموالاً فطعنها بمقص وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم ثان شبرا الخيمة يفيد بتلقيه بلاغا بالعثور على جثة سيدة داخل منزلها غارقة في دمائها وبها آثار طعن، بشارع ترعة الشابوري، دائرة القسم.

انتقلت قوات الأمن في شبرا الخيمة ورجال البحث الجنائي لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين أن المجني عليها تدعى "عبير م " 33 عام تعمل مربية في حضانة وأن وراء ارتكاب الواقعة زوجها "إبراهيم ا" مدرس 37 عاما.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم بالواقعة وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.