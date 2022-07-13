مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 13 يوليو 2022

يقدم لكم موقع «الدستور»، في ضوء خدماته المتنوعة اليوم الأربعاء 13 يوليو 2022، مواقيت الصلاة في عدد من محافظات جمهورية مصر العربية، والتي قد تختلف من محافظة إلي أخرى بفارق دقائق معدودة علي النحو التالي:

مواقيت الصلاة فى عدد من المحافظات المصرية اليوم الأربعاء 13- 7- 2022

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 3:19 صباحًا

موعد صلاة الظهر 12:00 صباحًا

موعد صلاة العصر 36: 3 مساء

موعد صلاة المغرب 7:00 مساء

موعد صلاة العشاء 8:30 مساء



مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 3:18 صباحًا

موعد صلاة الظهر 12:05 مساء

موعد صلاة العصر 3:44 مساء

موعد صلاة المغرب 7:06 مساء

موعد صلاة العشاء 8:40 مساء



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 3:12 صباحًا

موعد صلاة الظهر 11:56 صباحًا

موعد صلاة العصر 3:34 مساء

موعد صلاة المغرب 6:57 مساء

موعد صلاة العشاء 8:28 مساء



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 3:15 صباحًا

وقت صلاة الظهر 11:48 صباحًا

موعد صلاة العصر 3:19 مساء

وقت صلاة المغرب 6:43 مساء

وقت صلاة العشاء 8:10 مساء



مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 3:31 صباحًا

موعد صلاة الظهر 11:54 صباحًا

موعد صلاة العصر 18: 3 مساء

موعد صلاة المغرب 6:44 مساء

موعد صلاة العشاء 8:07 مساء

