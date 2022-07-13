الأربعاء 13 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

ولاد الكار

وفاة مفاجئة للصحفى حافظ هريدى فى رابع أيام عيد الأضحى

حافظ هريدى
حافظ هريدى
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توفي الصحفي بجريدة المال ورئيس تحرير البرامج بالقناة الثقافية حافظ هريدي،  إثر إصابته بحالة إغماء مفاجئة في رابع أيام عيد الأضحى المبارك.


وأعلنت صفحة “ماسبيرو الأصل” عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" المعنية بأخبار العاملين في التلفزيون المصري وفاة حافظ هريدي، وكتبت في منشور لها: "الزميل المثقف والمحترم حافظ هريدي الصحفي والمعد بقناة النيل الثقافية في ذمة الله.. إغماءة مفاجئة رابع أيام عيد الأضحى المبارك أودت بحياته.. رحم الله الزميل الفاضل واسكنه فسيح جناته".


ببنما نعت المذيعة بالتلفزيون المصري هند القاضي حافظ هريدي قائلة: خبر صدمة كبيرة أوي في وسط الإعلام المحترم... ياااااااالله..كده بردو يا حافظ أنت مشيت بجد يا حبيبي يا عشرة العمر الغاااالي..لا إله إلا الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون..زميلي وعشرة عمري وصديقي الغالي أستاذ حافظ هريدي الصحفي والمثقف  ورئيس تحرير البرامج بالقناة الثقافية وجعت قلوبنا.. مش عارفة استوعب لله الأمر من قبل ومن بعد  ادعوله".

 

وتداول العاملين في التلفزيون المصري والقناة الثقافية آخر منشور للزميل الصحفي حافظ هريدي قبل 6 ساعات من وفاته عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والذي شاركه من صفحة الكاتب الصحفي كمال غبريال، وجاء فيه: "فاضل على الحلو زقة.. لدينا الآن صورة للكون منذ ١٣ مليار سنة وعمر الكون ١٣.٧٧ مليار سنة.. فاضل خطوة ونصور لحظة الانفجار الكبير".


رحم الله الفقيد الزميل الكاتب الصحفي حافظ هريدي وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وأسرته الصبر والسلوان.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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