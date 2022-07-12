مصرع وإصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة بالإسماعيلية

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران، إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق"الإسماعيلية - بورسعيد" أسفل كوبري قرية أبوخليفة التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب.

تلقي اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة الطرق يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بدون لوحات معدنية، أسفل كوبرى قرية أبوخليفة بطريق "الإسماعيلية - بورسعيد " مما أسفر عن مصرع شاب في العشرينيات من عمره وإصابة اثنين آخرين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادث.