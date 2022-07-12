إصابة 11 شخصًا فى مشاجرة بين عائلتين بالمنوفية

شهدت قرية تتا التابعة لمركز منوف مشاجرة دامية بين عائلتين أسفرت عن إصابة ١١ فردًا بإصابات متفرقة، وتم نقل المصابين لمستشفى منوف العام.

تلقت الجهات الأمنية بمديرية أمن المنوفية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية تتا وتم الدفع بسيارات مرفق الإسعاف لنقل المصابين لمستشفى منوف العام لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

بالانتقال والفحص لرجال مباحث مركز شرطة منوف، تبين نشوب المشاجرة بين الجانبين بسبب تكرار خلافات الجيرة، تولت النيابة التحقيقات.