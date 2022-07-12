رابط التقديم لمسابقة التربية والتعليم لتعيين 30 ألف معلم

يبحث الآلاف من خريجي كليات التربية وتربية طفولة والآداب، حاليًا عن رابط تقديم مسابقة تعيين 30 ألف معلم وكذلك شروط تقديم مسابقة تعيين 30 ألف معلم والمستندات المطلوبة للتقديم في مسابقة تعيين 30 ألف معلم و كل ما يتعلق بمسابقة الـ 30 ألف معلم التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم لتعيين 30 ألف معلم، والتي بدأ التقديم فيها، السبت 2 وحتى 24 يوليو 2022 ولم ييتوقف التقديم خلال أجازة عيد الأضحى .

عدد الوظائف المتاحة في مسابقة التربية والتعليم

وأقبل آلاف الطلاب من مختلف المحافظات على التقديم في مسابقة 30 ألف معلم عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية من هنــــــــــــــــا التابع لجهاز التنظيم والإدارة.

وبلغ عدد الوظائف التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لوظيفة معلم مساعد بمرحلة رياض الأطفال 15 ألفا و187 وظيفة، بينما يبلغ إجمالي عدد الوظائف المقرر الإعلان عنها لوظيفة معلم مساعد (معلم فصل) 14 ألفا و813 وظيفة بإجمالي 30 ألف معلم .

رابط التقديم لمسابقة التربية والتعليم

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للراغبين التقديم في مسابقة التربية والتعليم عبر بوابة الوظائف الحكومية من هذا الرابط.

ويدير الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة جميع مراحل المسابقة، وسيكون موقع بوابة الوظائف الحكومية هو حلقة الوصل بين الجهاز والمتقدمين، لإخطارهم بمراحل المسابقة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم

واشترطت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على المتقدمين عدة أوراق، للتقديم في مسابقة التربية والتعليم وعدد من المستندات التي يتم رفعها وتحميلها على موقع بوابة الوظائف الحكومية، والأوراق المطلوبة هي:

صورة شخصية حديثة

بطاقة الرقم القومي سارية (وجهين)

المؤهل الدراسي

صحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أو لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة (وجهين بحسب الأحوال)

المؤهل الأعلى (إن وجد إذا حصل على دراسات عليا )

الدبلوم المهني

الموقف من الخدمة العسكرية (للذكور) أو الخدمة العامة (للإناث)

شهادة التأهيل (بطاقة الخدمات المتكاملة) في حالة الإعاقة

صورة من إيصال الإيداع، حيث يجب على المتقدم سداد مبلغ مقداره (22) جنيهًا (اثنان وعشرون جنيهًا فقط لا غير) عن طريق الإيداع بكافة فروع البنوك الآتية :- ( البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0/78120/450/9ح/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع.

خطوات التقديم لمسابقة التربية والتعليم

ومن المهم عند تحميل الأوراق المطلوبة لمسابقة التربية والتعليم على بوابة الوظائف الحكومية أن تكون المستندات ملونة "ممسوحة ضوئيًا"، حيث شددت وزارة التربية والتعليم وجهاز التنظيم والإدارة أنه لن ينظر إلى المستندات ما لم تكن ملونة.

ويلزم رفع أصول المستندات المُشار إليها عبر الاستمارة الإلكترونية بصيغة jpg، ومن المهم أيضا التأكد من المرفقات قبل تحميلها وفي حالة عدم مطابقتها للشروط والمستندات المطلوبة سيتم رفض الطلب.