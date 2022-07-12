إخماد حريق شب داخل مصنع ولاعات ببنى سويف

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق شب في مصنع ولاعات بمنطقة بياض العرب الصناعية شرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة، مساء الثلاثاء.

تلقى اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء أسامة جمعة، مدير المباحث الجنائية، بنشوب حريق في مصنع ولاعات بمنطقة بياض العرب الصناعية، ما أسفر عن إصابة فرد أمن.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتمت السيطرة على ألسنة النيران التي أتت على بعض محتويات المصنع، وأسفر الحريق عن إصابة "رمضان.س.ع"، 23 عامًا، فرد أمن، بحروق متفرقة من الدرجة الثانية في الذراعين والقدمين.

جرى نقل المصاب إلى المستشفى التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.