سواريش يدفع بالقوة الضاربة للأهلى أمام فيوتشر فى الدورى

ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن عن تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة فيوتشر التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء على استاد الأهلي we السلام ضمن منافسات الجولة الـ٢٤ في بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد عبدالمنعم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمد هاني

خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر

خط الهجوم: صلاح محسن وحسام حسن

ويجلس على دكة البدلاء: علي لطفي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد شريف وأليو ديانج وكريم فؤاد وأحمد عبدالقادر ومحمد فخري وزياد طارق.