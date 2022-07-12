الثلاثاء 12 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

دعاء قبل دخول امتحانات الثانوية العامة 2022

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
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يستعد طلاب الصف الثالث الثانوي للعودة وأداء امتحانات الثانوية العامة الخميس المقبل، لترتفع عمليات البحث عن دعاء قبل دخول امتحانات الثانوية العامة والتي توقفت الخميس الماضي بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتصدر دعاء قبل دخول امتحانات الثانوية العامة 2022 أكثر العبارات بحثًا عبر محرك “جوجل”.

ويعرض «الدستور» في التقرير التالي بعض أدعية قبل دخول امتحانات الثانوية العامة.

 

دعاء قبل دخول امتحانات الثانوية العامة 2022

 

*اللهم إنّي أسألك أن تجعل حفظي سريعًا، وتُبارك في جهدي ووقتي، وأسألك ألّا يذهب تعبي سدًى، وأن توفقني وتُيسّر أمري.

 *اللهم ارزقني قوة الحافظة، وسرعة الحفظ، واتّقاد الذهن وعلو الطموح والهمّة. اللهم أعنّي على دراستي وأرشدني لما فيه صلاح أمري في الدنيا والآخرة، وهبني سرعة الحفظ وقوّته والبركة في الوقت والقدرة على الدراسة في جميع الظروف. 

*اللهم إنّي أسألك أن ترزقني علمًا نافعًا، وأن تنفعني بما علّمتني وأنت تزيدني علمًا، وأن تهبني من لدنك عقلًا منيرًا، ونفسًا منشرحة مقبلة على الدراسة والتحصيل العلمي برغبةٍ وحب، واجعلني يا ربّي سريع الحفظ حاد الذهن، واجعل ما رزقتني من العلم حجةً لي لا عليّ يا كريم يا رب. 

*ربّ زدني علمًا، وحلمًا، وصبرًا، وفهمًا، وأبعد عنّي النسيان والتشتّت، واجعل لي حافظةً قوية، وعقلًا واعيًا، وفكرًا متيقظًا، وأبعد عنّي المعاصي واصرف عنّي الفتن ما ظهر منها وما بطن. 

*اللهم أنت ربي، وأنت إلهي، وأنت مولاي تولّني برحمتك واهدني سواء السبيل، وارزقني من العلم ما ترضى، وامنن عليّ بالحفظ السريع فلا أنسى ما أحفظ ولا أجهل ما أفهم، أنت الكريم وأنت المعطي وأنت الهادي يا رب. 

* للّهم إنا نسألك التوفيق والهداية، والرشد والإعانة، والرضى والصيانة، والحب والإنابة، والدعاء والإجابة، اللّهم ارزقنا نوراً في القلب، وزينة في الوجه، وقوة في العمل، اللّهم قنا شرّ الإنس والجان، وهب لنا حقيقـة الإيمان، اللّهم إنا نسألك فرجاً قريباً، وصبراً جميلاً، وصفحاً جميلاً.

 

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 مصر بعد عيد الأضحى

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لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية.. تعرف على برامج جامعة العلمين الدولية الجديدة

جدول امتحانات الثانوية العامة بعد العيد 

*الخميس 14 يوليو مادتى الفيزياء والتاريخ.

*الأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.

*يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية.

*21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.

تنسيق الثانوية العامة 2022 القاهرة المرحلة الثانية

امتحانات الثانوية العامة الصف الثالث الثانوي جدول امتحانات الثانوية العامة بعد العيد دعاء قبل دخول امتحانات الثانوية العامة 2022 عيد الأضحى المبارك

رئيس التحرير

وائل لطفي

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