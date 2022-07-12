الجزيرى يقود الزمالك أمام المقاولون العرب فى الدورى

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة المقاولون العرب، المقرر لها في السادسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبدالغنى – محمود حمدي” الونش” – حسام عبدالمجيد -عبدالله جمعة .

خط الوسط: محمد أشرف “روقا” – إمام عاشور – محمد أوناجم – أشرف بن شرقى – أحمد سيد “زيزو”.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد نديم ومحمد طارق وأحمد فتوح وإسلام جابر وسيد عبدالله “نيمار” ويوسف إبراهيم “أوباما” ومحمود عبدالرازق ” شيكابالا” ويوسف أسامة وعمر السعيد.