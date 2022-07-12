الثلاثاء 12 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

الجزيرى يقود الزمالك أمام المقاولون العرب فى الدورى

جريدة الدستور
ads

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة المقاولون العرب، المقرر لها في السادسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط  الدفاع: محمد عبدالغنى – محمود حمدي” الونش” – حسام عبدالمجيد -عبدالله جمعة .

خط الوسط: محمد أشرف “روقا” – إمام عاشور – محمد أوناجم – أشرف بن شرقى – أحمد سيد “زيزو”.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد نديم ومحمد طارق وأحمد فتوح وإسلام جابر وسيد عبدالله “نيمار” ويوسف إبراهيم “أوباما” ومحمود عبدالرازق ” شيكابالا” ويوسف أسامة وعمر السعيد.

رئيس التحرير

وائل لطفي

«مصر الرقمية».. حلم.. وليس شعارًا

الأكثر قراءة

أحزان العيد.. مصرع أم وابنتها وتسمم 4 بينهم طفلان فى الوادى الجديد

موعد رأس السنة الهجرية الجديدة 1444

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2022 للعاملين بالقطاع الحكومى والخاص

إيرادات أفلام عيد الأضحى 2022.. كيرة والجن يتصدر المشهد

متى تنتهي تكبيرات عيد الأضحى 2022 ؟

لجنة «التنسيق اللبنانية - الأمريكية» تصل بيروت الجمعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

إجازة مع الأستاذ

ماجد حبته

المتاجرون بخراب سريلانكا

جمال رشدي

صراع التماسيح والأسماك فى بحيرة ناصر

حسين دعسة

«بايدن» فى المنطقة.. «بوتين» يتتبع الأثر!

د. القس صفوت البياضى

«مصر» فخر لنا

جلال حمام

حكاية كارفالو والشاطر حمور

مؤمن المحمدي

سمير رجب ومحمود الخطيب

محمود خليل

«الأنصارية» التى قادت إلى «قانون الخلع»

صور

الورد مفتح شوفوا شوفوا.. بيرقص ويدارى كسوفه

احتفالات رابع أيام العيد

إقبال كبير على حديقة الحيوان فى ثالث أيام عيد الأضحى

محطة تل أبيب

المزيد

"بايدن" يدفع لتشكيل منظومة دفاع جوى إقليمى.. ما أهميتها؟ وبماذا تساهم إسرائيل؟

تطبيع أم تعاون.. كيف ستؤثر زيارة بايدن على العلاقات بين إسرائيل والسعودية؟

استطلاع إسرائيلى يسجل تراجعًا جديدًا لـ«تحالف نتنياهو»