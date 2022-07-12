الثلاثاء 12 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أحزان العيد.. مصرع أم وابنتها وتسمم 4 بينهم طفلان فى الوادى الجديد

جثة
جثة
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أصيبت أسرة مكونة من أم و3 أطفال بحالة تسمم بالوادي الجديد نتيجة تناول أطعمة غير صالحة ولفظت الأم وطفلتها أنفاسهما تأثرًا بالمادة السامة فيما نقل الطفلان الآخران إلى مستشفى أسيوط الجامعى، كما أصيب الزوج بحالة انهيار عصبي وتم نقله إلى المستشفى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمود فاروق مدير أمن الوادي الجديد من مستشفى الخارجة التخصصي يفيد بوصول أم وأطفالها الثلاثة وعليهم مظاهر الإعياء نتيجة ادعاء تسمم غذائي، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم حيث توفيت الأم وطفلتها الصغيرة، وتم إسعاف الطفلين الآخرين.

تبين وفاة ميادة.ن 24 سنة وطفلتها لؤلؤ وتم نقل كل من جنا 5 سنوات ومالك 3 سنوات إلى مستشفى أسيوط الجامعي ورفقتهم الزوج الذي أصيب بحالة انهيار عصبي بعد سماعه خبر وفاة زوجته وطفلته.

 تم تحرير محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة التي أمرت بإرسال عينات من الغذاء الذي تناولته الأسرة لمعمل التحاليل بوزارة الصحة وتباشر تحقيقاتها لكشف غموض الحادث.

تسمم غذائي الوادي الجديد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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