الثلاثاء 12 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين فى تصادم مروع بالشرقية

تصادم
تصادم
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لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرون بإصابات متنوعة في تصادم مروع بين أتوبيس سياحي وميكروباص، بطريق بلببس ـ الزقازيق، بالشرقية.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا بوقوع تصادم بين أتوبيس سياحي وميكروباص على طريق بلبيس _الزقازيق، ونتج عن ذلك مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين بإصابات متنوعة، ما بين سحجات وكدمات وكسور واشتباه ما بعد الارتجاج.

انتقلت على الفور قوات الشرطة بإشراف اللواء عمرو رؤؤف مدير المباحث الجنائية إلى موقع الحادث؛ حيث أشرفت على نقل الجثث والمصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى بلبيس المركزي، ورفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.

تصادم أتوبيس سياحي وميكروباص طريق بلببس الزقازيق الشرقية

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