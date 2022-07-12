الثلاثاء 12 يوليو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

3 مصابين بتصادم ميكروباص وتوك توك بسوهاج

الحادث
الحادث
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أصيب 3 أشخاص بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم إثر وقوع تصادم، بين سيارة ميكروباص ودراجة بخارية "توك توك"، على الطريق الزراعي أمام قرية بني عيش، دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي مفاده وقوع تصادم على الطريق الزراعي ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم أمام قرية بني عيش دائرة المركز، بين سيارة ميكروباص قيادة «أحمد س. م- 21 عامًا- ودراجة بخارية» توكتوك" بدون لوحات، ونتجت عن الحادث إصابة كل من المدعو «خلف شعبان السيد- 35 عامًا- يقيم ناحية قرية بني عيش- مصاب بسحجات وكسور، وحسن يوسف- 30 عامًا- مصاب بكدمات وجروح متفرقة، ويوسف حسن- 10 أعوام- مصاب بكدمات وسحجات وجروح بالوجه والجسم».

تم نقل المصابين إلى مستشفى جرجا العام؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية.

3 أشخاص سيارة ميكروباص توكتوك الطريق الزراعي سوهاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

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