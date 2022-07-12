حبس 3 عاطلين لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الآيس فى مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس 3 عاطلين لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الآيس قبل ترويجها على عملائهم، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص حال استقلالهم إحدى السيارات "قيادة أحدهم وملك والده" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، وبحوزتهم (كمية من مخدر الآيس وزنت 400 جرام- مبلغ مالي- سلاح أبيض "مطواة").

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامي، والسيارة لتسهيل تحركاتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.