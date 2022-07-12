الثلاثاء 12 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استدعاء شهود العيان فى واقعة حريق شقة ومصرع 4 أشخاص بعين شمس

حريق شقة
حريق شقة
ads

أمرت نيابة عين شمس باستدعاء شهود العيان حول حريق شقة أسفر عن مصرع 4 أشخاص؛ للاستماع لأقوالهم.

وكشفت معاينة النيابة عن تفحم جميع محتويات الشقة وامتلائها بالأدخنة وتآكل الأبواب والنوافذ وجميع الأجهزة.

كانت النيابة قد أمرت بالتصريح بدفن جثث الضحايا عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات، وانتداب المعمل الجنائي للمعاينة.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق شقة سكنية بمنطقة عين شمس، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة عين شمس عين شمس شهود العيان ريق شقة مصرع 4 أشخاص

رئيس التحرير

وائل لطفي

«مصر الرقمية».. حلم.. وليس شعارًا

الأكثر قراءة

خبير: توقعات بتراجع أسعار الذهب بعد الإثنين المقبل

وصول أول قطار شحن روسى إلى ​إيران لإرسال حمولته للهند

«أمى تعبانة فى المستشفى».. الأمن يفحص واقعة «لص مسجد أرض اللواء»

حبس 3 عاطلين لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الآيس فى مدينة نصر

إيرادات أفلام عيد الأضحى 2022.. كيرة والجن يتصدر المشهد

أجندة بايدن.. ما أهداف جولة الرئيس الأمريكى فى الشرق الأوسط؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال رشدي

صراع التماسيح والاسماك في بحيرة ناصر

حسين دعسة

«بايدن» فى المنطقة.. «بوتين» يتتبع الأثر!

د. القس صفوت البياضى

«مصر» فخر لنا

جلال حمام

حكاية كارفالو والشاطر حمور

مؤمن المحمدي

سمير رجب ومحمود الخطيب

محمود خليل

«الأنصارية» التى قادت إلى «قانون الخلع»

منى رجب

الدين ليس مظهرًا وتسلطًا.. بل هو دعوة لمكارم الأخلاق

ماجد حبته

هل كفر العرب بالديمقراطية؟!

صور

احتفالات رابع أيام العيد

إقبال كبير على حديقة الحيوان فى ثالث أيام عيد الأضحى

العيد فرحة.. المدبح الآلي بالبساتين

محطة تل أبيب

المزيد

"بايدن" يدفع لتشكيل منظومة دفاع جوى إقليمى.. ما أهميتها؟ وبماذا تساهم إسرائيل؟

تطبيع أم تعاون.. كيف ستؤثر زيارة بايدن على العلاقات بين إسرائيل والسعودية؟

استطلاع إسرائيلى يسجل تراجعًا جديدًا لـ«تحالف نتنياهو»