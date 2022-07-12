استدعاء شهود العيان فى واقعة حريق شقة ومصرع 4 أشخاص بعين شمس

أمرت نيابة عين شمس باستدعاء شهود العيان حول حريق شقة أسفر عن مصرع 4 أشخاص؛ للاستماع لأقوالهم.

وكشفت معاينة النيابة عن تفحم جميع محتويات الشقة وامتلائها بالأدخنة وتآكل الأبواب والنوافذ وجميع الأجهزة.

كانت النيابة قد أمرت بالتصريح بدفن جثث الضحايا عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات، وانتداب المعمل الجنائي للمعاينة.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق شقة سكنية بمنطقة عين شمس، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.