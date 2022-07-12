ضبط 130 قطعة جهاز تنبيه صوتي وضوئي خاصة بمركبات الطوارئ

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

ففي إطار جهود الإدارة في رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق.

فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (2) قضية بمضبوطات بلغت (130 قطعة "11 قطعة صوتية – 14 قطعة ضوئية – 105 ملصق") تم اتخاذ الإجراءات القانونية.