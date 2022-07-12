ضبط 2.5 طن أعلاف حيوانية يشتبه في عدم صلاحيتها

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

حيث تم ضبط (2٫5 طن أعلاف حيوانية) معبأة داخل شكائر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الحيواني لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص) بمحافظة البحيرة.