ضبط 4,9 طن سكر تمويني مخصص على البطاقات التموينية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

ونجحت الجهود في ضبط (7 طن دقيق أبيض) معبأة داخل شكائر وعدم الإعلان عن أسعار الخبز بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (مالك مخبز سياحى دون ترخيص) بمحافظة الجيزة.

وضبط (مالك محل بدال تموينى – بمحافظة القاهرة) لتجميعه كمية قدرها (4,9 طن سكر تموينى) مخصص ربطاً على البطاقات التموينية وتجميعها وعدم صرفه للمواطنين للاتجار به في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر.