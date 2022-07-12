الثلاثاء 12 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 4,9 طن سكر تمويني مخصص على البطاقات التموينية

سكر
سكر
ads

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية. 

ونجحت الجهود في ضبط (7 طن دقيق أبيض) معبأة داخل شكائر وعدم الإعلان عن أسعار الخبز بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (مالك مخبز سياحى دون ترخيص) بمحافظة الجيزة.

وضبط (مالك محل بدال تموينى – بمحافظة القاهرة) لتجميعه كمية قدرها (4,9 طن سكر تموينى) مخصص ربطاً على البطاقات التموينية وتجميعها وعدم صرفه للمواطنين للاتجار به في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر.

رئيس التحرير

وائل لطفي

«مصر الرقمية».. حلم.. وليس شعارًا

الأكثر قراءة

خبير: توقعات بتراجع أسعار الذهب بعد الإثنين المقبل

وصول أول قطار شحن روسى إلى ​إيران لإرسال حمولته للهند

«أمى تعبانة فى المستشفى».. الأمن يفحص واقعة «لص مسجد أرض اللواء»

حبس 3 عاطلين لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الآيس فى مدينة نصر

إيرادات أفلام عيد الأضحى 2022.. كيرة والجن يتصدر المشهد

أجندة بايدن.. ما أهداف جولة الرئيس الأمريكى فى الشرق الأوسط؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال رشدي

صراع التماسيح والاسماك في بحيرة ناصر

حسين دعسة

«بايدن» فى المنطقة.. «بوتين» يتتبع الأثر!

د. القس صفوت البياضى

«مصر» فخر لنا

جلال حمام

حكاية كارفالو والشاطر حمور

مؤمن المحمدي

سمير رجب ومحمود الخطيب

محمود خليل

«الأنصارية» التى قادت إلى «قانون الخلع»

منى رجب

الدين ليس مظهرًا وتسلطًا.. بل هو دعوة لمكارم الأخلاق

ماجد حبته

هل كفر العرب بالديمقراطية؟!

صور

احتفالات رابع أيام العيد

إقبال كبير على حديقة الحيوان فى ثالث أيام عيد الأضحى

العيد فرحة.. المدبح الآلي بالبساتين

محطة تل أبيب

المزيد

"بايدن" يدفع لتشكيل منظومة دفاع جوى إقليمى.. ما أهميتها؟ وبماذا تساهم إسرائيل؟

تطبيع أم تعاون.. كيف ستؤثر زيارة بايدن على العلاقات بين إسرائيل والسعودية؟

استطلاع إسرائيلى يسجل تراجعًا جديدًا لـ«تحالف نتنياهو»