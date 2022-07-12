الثلاثاء 12 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 2,150 طن دقيق بلدي مدعم

دقيق
دقيق
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت (502) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (11 قضية دقيق مدعم "تصرف" – 96 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن -107 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 67 قضية عدم انتظام القيد بسجل حركة الدقيق –69 قضية توقف عن الإنتاج – 152 قضية متنوعة أخرى).

بمضبوطات بلغت (2,150 طن دقيق بلدى مدعم - 10 رغيف خبز مدعم) ، وكذا (13) قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (4,900 طن "سكر تمويني" –100 "أسطوانة بوتاجاز")، حيث بلغ إجمالي المضبوطات (33,800 طن - 610 عبوة "سجائر" – 100 أسطوانة - 10 رغيف خبز مدعم - 13500 قطعة مستلزمات طبية).  

كان أبرزها ضبط (15 طن "مصنعات لحوم– مسلى- أرز أبيض") معبأة داخل عبوات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص) بمحافظة القاهرة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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