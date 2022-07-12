بوابة الوظائف الحكومية 2022.. وظائف مسابقة 30 ألف معلم

ارتفعت عمليات البحث على محرك “جوجل” عن بوابة الوظائف الحكومية 2022 مع تقديم مسابقة 30 ألف معلم، التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم وجهاز التنظيم والإدارة بوابة الوظائف الحكومية 2022، لتقديم المعلمين بياناتهم الكاملة للوظائف المتاحة في مسابقة 30 ألف معلم.

بوابة الوظائف الحكومية 2022

ويستطيع المعلمون الراغبون في تقديم مسابقة 30 ألف معلم الدخول عبر بوابة الوظائف الحكومية 2022 لتسجيل وظائف وزارة التربية والتعليم لشغل وظائف “معلم مساعد لمرحلة رياض الاطفال و معلم مساعد ”معلم فصل" للصفوف الابتدائية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن التقديم يكون إلكترونيًا من خلال بوابة الوظائف الحكومية المصرية، من خلال الرابط التالي: https://egmoe.org/

شروط مسابقة 30 الف معلم

وتبحث وزارة التربية والتعليم عن وظيفة معلم مساعد لمرحلة رياض الاطفال، ومعلم مساعد ( معلم فصل ) للصفوف الابتدائية، وكُتبت المعلومات الكاملة عن الظائف المتاحة عبر رابط بوابة الوظائف الحكومية 2022.

وحددت الوزارة شروط المسابقة عبر بوابة الوظائف الحكومية 2022، وهي بالنسبة لوظيفة معلم مساعد لمرحلة رياض أطفال أن يكون المتقدم مصري الجنسية، أن يكون المتقدم محمود السيرة وحسن السمعة، ألا يكون قد سبق الحكم على المتقدم بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة للشرف، ألا يزيد سن المتقدم عن 35 سنة من تاريخ نشر الإعلان، ألا يكون قد سبق فصل المتقدم من الخدمة.

وقالت وزارة التربية والتعليم في الشروط التي كتبتها عبر بوابة الوظائف الحكومية 2022، أن يكون المتقدم خريج كلية تربية رياض أطفال، أو كلية تربية طفولة مبكرة، أو قسمي رياض الأطفال والطفولة المبكرة بكليات التربية أو التربية النوعية، أو يكون حاصلًا على دبلوم مهني من إحدى كليات التربية رياض الأطفال، أو كليات تربية طفولة مبكرة بعد الدرجة الجامعية الأولى، ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن جيد، أن يجتاز المتقدم الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة.

وشملت الشروط ضرورة اجتياز المتقدم التدريب المقرر، وأن يجتاز المتقدم الكشف الطبي وتحليل المخدرات، بعد اجتياز الامتحانات، والمستندات المطلوبة للتقديم في مسابقة تعيين الـ30 ألف معلم، شهادة التأهيل وهى بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.