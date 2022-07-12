الثلاثاء 12 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كانوا فى طريقهم للمصيف

إصابة 13 من أسرة واحدة فى حادث تصادم بالشرقية

حادث
حادث
ads

أصيب 13 شخصًا بينهم 6 أطفال، جميعهم من أسرة واحدة كانوا فى طريقهم للمصيف بإحدى المحافظات، بإصابات متنوعة ما بين كدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم، صباح اليوم الثلاثاء، إثر تعرضهم لحادث تصادم ميكروباص مع سيارة ربع نقل، طريق بلببس_ العاشر، أمام محطة كهرباء العاشر، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي؛ لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم. 

وتلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، بلاغًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يُفيد بوقوع حادث تصادم ميكروباص مع سيارة ربع نقل، على طريق بلبيس _العاشر أمام محطة كهرباء  العاشر، ما أسفر عن إصابة 13 بينهم 6 أطفال بإصابات متنوعة، ما بين سحجات وكدمات وكسور واشتباه ما بعد الارتجاج، جميعهم من قرية شبرا السلام مركز منيا القمح.

جرى الدفع بسيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزى، وتم تحويل 6 حالات إلى مستشفى الأحرار التعليمي وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

«مصر الرقمية».. حلم.. وليس شعارًا

الأكثر قراءة

إيرادات أفلام عيد الأضحى 2022.. كيرة والجن يحقق رقمًا قياسيًا

إيرادات أفلام عيد الأضحى 2022.. كيرة والجن يتصدر المشهد

دبى تستضيف الدورة الأولى من القمة العالمية للشركات فى نوفمبر

مصرع فني دش سقط من الطابق السادس بالمنوفية

إيرادات أفلام عيد الأضحى 2022 في اليوم الأول

بالأسماء.. إصابة 16 في حادث انقلاب ميكروباص بطريق الإسكندرية مطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«الأنصارية» التى قادت إلى «قانون الخلع»

منى رجب

الدين ليس مظهرًا وتسلطًا.. بل هو دعوة لمكارم الأخلاق

ماجد حبته

هل كفر العرب بالديمقراطية؟!

بسنت حسن

كسر التابو

القس. رفعت فكرى

الدين والمواطنة

محمد رفعت

مرشدون وقتلة.. مرشد التمكين

د.كريمة الحفناوى

والد الأمة بوليفار الخالد

محمود أبودومة يكتب: مشاهدات المسرح فى لندن

صور

إقبال كبير على حديقة الحيوان فى ثالث أيام عيد الأضحى

العيد فرحة.. المدبح الآلي بالبساتين

القناطر الخيرية: العيد فرحة

محطة تل أبيب

المزيد

تطبيع أم تعاون.. كيف ستؤثر زيارة بايدن على العلاقات بين إسرائيل والسعودية؟

استطلاع إسرائيلى يسجل تراجعًا جديدًا لـ«تحالف نتنياهو»

غُرف عمليات وسيارات "الوحش".. كيف تستعد إسرائيل أمنياً لاستقبال "بايدن"؟