مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 12 يوليو 2022
يقدم لكم موقع «الدستور» في ضوء خدماته المتنوعة اليوم الثلاثاء 12-7-2022، مواقيت الصلاة في عدد من محافظات جمهورية مصر العربية، والتي قد تختلف من محافظة إلي أخرى بفارق دقائق معدودة علي النحو التالي:
مواقيت الصلاة فى عدد من المحافظات المصرية اليوم الثلاثاء 12-7- 2022
القاهرة
صلاة الفجْر 3:18 صباحا
الشروق 5:02 صباحا
صلاة الظُّهْر 12:01 مساء
صلاة العَصر 3:37 مساء
صلاة المَغرب 6:59 مساء
صلاة العِشاء 8:31 مساء
الإسكندرية
صلاة الفجْر 3:19 صباحا
الشروق 5:05 صباحا
صلاة الظُّهْر 12:06 مساء
صلاة العَصر 3:45 مساء
صلاة المَغرب 7:07 مساء
صلاة العِشاء 8:40 مساء
أسيوط
صلاة الفجْر 3:30 صباحا
الشروق 5:10 صباحا
صلاة الظُّهْر 12:02 مساء
صلاة العَصر 3:32 مساء
صلاة المَغرب 6:55 مساء
صلاة العِشاء 8:22 مساء
أسوان
صلاة الفجْر 4:09 صباحا
الشروق 5:44 صباحا
صلاة الظُّهْر 12:30 مساء
صلاة العَصر 3:51 مساء
صلاة المَغرب 7:16 مساء
صلاة العِشاء 8:40 مساء
شرم الشيخ
صلاة الفجْر 3:14 صباحا
الشروق 4:55 صباحا
صلاة الظُّهْر 11:48 صباحا
صلاة العَصر 3:19 مساء
صلاة المَغرب 6:42 مساء
صلاة العِشاء 8:10 مساء
السويس
صلاة الفجْر 3:13 صباحا
الشروق 4:57 صباحا
صلاة الظُّهْر 11:55 صباحا
صلاة العَصر 3:31 مساء
صلاة المَغرب 6:54 مساء
صلاة العِشاء 8:25 مساء
المنصورة
صلاة الفجْر 3:13 صباحا
الشروق 4:59 صباحا
صلاة الظُّهْر 12:00 مساء
صلاة العَصر 3:38 مساء
صلاة المَغرب 7:01 مساء
صلاة العِشاء 8:34 مساء
طنطا
صلاة الفجْر 3:16 صباحا
الشروق 5:01 صباحا
صلاة الظُّهْر 12:02 مساء
صلاة العَصر 3:39 مساء
صلاة المَغرب 7:02 مساء
صلاة العِشاء 8:34 مساء
الأقصر
صلاة الفجْر 3:29 صباحا
الشروق 5:06 صباحا
صلاة الظُّهْر 11:55 مساء
صلاة العَصر 3:20 مساء
صلاة المَغرب 6:44 مساء
صلاة العِشاء 8:10 مساء