الثلاثاء 12 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 12 يوليو 2022

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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يقدم لكم موقع «الدستور» في ضوء خدماته المتنوعة اليوم الثلاثاء 12-7-2022، مواقيت الصلاة في عدد من محافظات جمهورية مصر العربية، والتي قد تختلف من محافظة إلي أخرى بفارق دقائق معدودة علي النحو التالي:  

مواقيت الصلاة فى عدد من المحافظات المصرية اليوم الثلاثاء 12-7- 2022 

القاهرة
صلاة الفجْر 3:18 صباحا
الشروق 5:02 صباحا
صلاة الظُّهْر 12:01 مساء
صلاة العَصر 3:37 مساء
صلاة المَغرب 6:59 مساء
صلاة العِشاء 8:31 مساء

الإسكندرية
صلاة الفجْر 3:19 صباحا
الشروق 5:05 صباحا
صلاة الظُّهْر 12:06 مساء
صلاة العَصر 3:45 مساء
صلاة المَغرب 7:07 مساء
صلاة العِشاء 8:40 مساء

أسيوط
صلاة الفجْر 3:30 صباحا
الشروق 5:10 صباحا
صلاة الظُّهْر 12:02 مساء
صلاة العَصر 3:32 مساء
صلاة المَغرب 6:55 مساء
صلاة العِشاء 8:22 مساء

أسوان
صلاة الفجْر 4:09 صباحا
الشروق 5:44 صباحا
صلاة الظُّهْر 12:30 مساء
صلاة العَصر 3:51 مساء
صلاة المَغرب 7:16 مساء
صلاة العِشاء 8:40 مساء

شرم الشيخ
صلاة الفجْر 3:14 صباحا
الشروق 4:55 صباحا
صلاة الظُّهْر 11:48 صباحا
صلاة العَصر 3:19 مساء
صلاة المَغرب 6:42 مساء
صلاة العِشاء 8:10 مساء

السويس
صلاة الفجْر 3:13 صباحا
الشروق 4:57 صباحا
صلاة الظُّهْر 11:55 صباحا
صلاة العَصر 3:31 مساء
صلاة المَغرب 6:54 مساء
صلاة العِشاء 8:25 مساء

المنصورة
صلاة الفجْر 3:13 صباحا
الشروق 4:59 صباحا
صلاة الظُّهْر 12:00 مساء
صلاة العَصر 3:38 مساء
صلاة المَغرب 7:01 مساء
صلاة العِشاء 8:34 مساء

طنطا
صلاة الفجْر 3:16 صباحا
الشروق 5:01 صباحا
صلاة الظُّهْر 12:02 مساء
صلاة العَصر 3:39 مساء
صلاة المَغرب 7:02 مساء
صلاة العِشاء 8:34 مساء

الأقصر
صلاة الفجْر 3:29 صباحا
الشروق 5:06 صباحا
صلاة الظُّهْر 11:55 مساء
صلاة العَصر 3:20 مساء
صلاة المَغرب 6:44 مساء
صلاة العِشاء 8:10 مساء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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