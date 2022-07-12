مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 12 يوليو 2022

يقدم لكم موقع «الدستور» في ضوء خدماته المتنوعة اليوم الثلاثاء 12-7-2022، مواقيت الصلاة في عدد من محافظات جمهورية مصر العربية، والتي قد تختلف من محافظة إلي أخرى بفارق دقائق معدودة علي النحو التالي:

مواقيت الصلاة فى عدد من المحافظات المصرية اليوم الثلاثاء 12-7- 2022

القاهرة

صلاة الفجْر 3:18 صباحا

الشروق 5:02 صباحا

صلاة الظُّهْر 12:01 مساء

صلاة العَصر 3:37 مساء

صلاة المَغرب 6:59 مساء

صلاة العِشاء 8:31 مساء



الإسكندرية

صلاة الفجْر 3:19 صباحا

الشروق 5:05 صباحا

صلاة الظُّهْر 12:06 مساء

صلاة العَصر 3:45 مساء

صلاة المَغرب 7:07 مساء

صلاة العِشاء 8:40 مساء



أسيوط

صلاة الفجْر 3:30 صباحا

الشروق 5:10 صباحا

صلاة الظُّهْر 12:02 مساء

صلاة العَصر 3:32 مساء

صلاة المَغرب 6:55 مساء

صلاة العِشاء 8:22 مساء



أسوان

صلاة الفجْر 4:09 صباحا

الشروق 5:44 صباحا

صلاة الظُّهْر 12:30 مساء

صلاة العَصر 3:51 مساء

صلاة المَغرب 7:16 مساء

صلاة العِشاء 8:40 مساء



شرم الشيخ

صلاة الفجْر 3:14 صباحا

الشروق 4:55 صباحا

صلاة الظُّهْر 11:48 صباحا

صلاة العَصر 3:19 مساء

صلاة المَغرب 6:42 مساء

صلاة العِشاء 8:10 مساء



السويس

صلاة الفجْر 3:13 صباحا

الشروق 4:57 صباحا

صلاة الظُّهْر 11:55 صباحا

صلاة العَصر 3:31 مساء

صلاة المَغرب 6:54 مساء

صلاة العِشاء 8:25 مساء



المنصورة

صلاة الفجْر 3:13 صباحا

الشروق 4:59 صباحا

صلاة الظُّهْر 12:00 مساء

صلاة العَصر 3:38 مساء

صلاة المَغرب 7:01 مساء

صلاة العِشاء 8:34 مساء



طنطا

صلاة الفجْر 3:16 صباحا

الشروق 5:01 صباحا

صلاة الظُّهْر 12:02 مساء

صلاة العَصر 3:39 مساء

صلاة المَغرب 7:02 مساء

صلاة العِشاء 8:34 مساء



الأقصر

صلاة الفجْر 3:29 صباحا

الشروق 5:06 صباحا

صلاة الظُّهْر 11:55 مساء

صلاة العَصر 3:20 مساء

صلاة المَغرب 6:44 مساء

صلاة العِشاء 8:10 مساء