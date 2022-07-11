نحس العيد.. مصرع لص داخل «منور» عقار قبل سرقته بالجيزة

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة من كشف ملابسات العثور على جثة شاب داخل “مَنور” عقار بالعمرانية، حيث تبين أنه خلال محاولته سرقة شقة اختل توازنه وسقط من الطابق الخامس مفارقا الحياة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا بالعثور على جثة شاب بمنور عقار فى العمرانية، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن الجثة لشاب سابق اتهامه فى عدة قضايا، خلال محاولته سرقة شقة بالطابق الخامس، حيث اختل توازنه وسقط في "المَنْور" ليلقى حتفه في الحال.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واستدعاء مالك الشقة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة سير التحقيق.