«خذلان أهل الأرض».. أول تعليق من كهربا على عقوبة وغرامة «فيفا»

علق محمود عبدالمنعم «كهربا»، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بإيقافه لمدة ستة أشهر، لحين دفع الغرامة المستحقة لصالح نادي الزمالك.

وكتب «كهربا» عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» من خلال خاصية «الإستوري»: «من أحسن الظن بالله لا يخذله الله، ولو خذله أهل الأرض جميعًا».

وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قد قررت إيقاف محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي لمدة 6 أشهر.

وأوقع الفيفا العقوبة على كهربا لعدم سداده قيمة الغرامة التي وقعتها عليه المحكمة الرياضية الدولية لصالح الزمالك، قبل أن يعلن أمير مرتضى منصور النبأ رسميا عبر موقع الزمالك.