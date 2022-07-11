الثلاثاء 12 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

«خذلان أهل الأرض».. أول تعليق من كهربا على عقوبة وغرامة «فيفا»

جريدة الدستور
ads

علق محمود عبدالمنعم «كهربا»، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بإيقافه لمدة ستة أشهر، لحين دفع الغرامة المستحقة لصالح نادي الزمالك.

وكتب «كهربا» عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» من خلال خاصية «الإستوري»: «من أحسن الظن بالله لا يخذله الله، ولو خذله أهل الأرض جميعًا».

وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قد قررت إيقاف محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي لمدة 6 أشهر.

وأوقع الفيفا العقوبة على كهربا لعدم سداده قيمة الغرامة التي وقعتها عليه المحكمة الرياضية الدولية لصالح الزمالك، قبل أن يعلن أمير مرتضى منصور النبأ رسميا عبر موقع الزمالك.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

«مصر الرقمية».. حلم.. وليس شعارًا

الأكثر قراءة

نتيجة التقديم للصف الأول الابتدائي 2022

مصرع فني دش سقط من الطابق السادس بالمنوفية

دماء على أسوار الجامعة.. تقرير نهائي للطب الشرعي حول مقتل نيرة أشرف (مستند)

إيرادات أفلام عيد الأضحى 2022.. كيرة والجن يتصدر المشهد

لأول مرة منذ 20 عاما.. انخفاض اليورو ليتساوى مع الدولار

عائلة إسماعيل عثمان تعلن موعد تلقي العزاء في رئيس الإسماعيلي الأسبق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«الأنصارية» التى قادت إلى «قانون الخلع»

منى رجب

الدين ليس مظهرًا وتسلطًا.. بل هو دعوة لمكارم الأخلاق

ماجد حبته

هل كفر العرب بالديمقراطية؟!

بسنت حسن

كسر التابو

القس. رفعت فكرى

الدين والمواطنة

محمد رفعت

مرشدون وقتلة.. مرشد التمكين

د.كريمة الحفناوى

والد الأمة بوليفار الخالد

محمود أبودومة يكتب: مشاهدات المسرح فى لندن

صور

إقبال كبير على حديقة الحيوان فى ثالث أيام عيد الأضحى

العيد فرحة.. المدبح الآلي بالبساتين

القناطر الخيرية: العيد فرحة

محطة تل أبيب

المزيد

غُرف عمليات وسيارات "الوحش".. كيف تستعد إسرائيل أمنياً لاستقبال "بايدن"؟

رسائل حزب الله من هجوم "كاريش" والموقف الإسرائيلي.. هل تغيرت قواعد اللعب؟

تحالف سياسى جديد يخوض الانتخابات الإسرائيلية المقبلة