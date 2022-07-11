التصريح بدفن جثة طفل غرق في ترعة طوخ

صرحت النيابة العامة بالقليوبية بدفن جثة طفل تم انتشاله من مياه ترعة الزبير بمشتهر دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية عقب ورود تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بمصرع طفل غرقا بمياه ترعة الزبير بمشتهر دائرة المركز.

على الفور، انتقلت قوات الأمن والإنقاذ النهرى بالقليوبية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين غرق "سعيد ع ع"، 11 سنة، بمياه ترعة الزبير بمشتهر دائرة مركز شرطة طوخ، وذلك أثناء قيامه باللهو بحوار شاطئ الترعة مع أصدقائه انزلقت قدمه وسقط بالمياه، ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار ولقى مصرعه غرقا، وجرى انتشال الجثة بمعرفة الأهالي.