الثالثة يا مو.. صلاح ينافس محرز وحكيمى فى جائزة الأفضل إفريقيًا

10 أيام فاصلة، فقط، لتحديد أفضل لاعب في قارة إفريقيا، تلك البطولة التي توقفت 3 سنوات بسبب جائحة كورونا.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن القوائم النهائية (المختصرة) للمرشحين لجوائز الأفضل في إفريقيا لعام 2022.

وشهدت القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2022 حضور المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، والجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، بجانب المغربي أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويسعى بطل مصر محمد صلاح للتتويج بجائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا للمرة الثالثة في مسيرته الكروية الحافلة بالألقاب والإنجازات.

ونجح محمد صلاح في الفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي مرتين سابقتين في مسيرته الكروية، الأولى عام 2017 عندما حصد الجائزة بحصوله على 625 نقطة متفوقا على الثنائى ساديو ماني وبيير إيميريك أوباميانج.

كما توج محمد صلاح نجم بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا لعام 2018، وقام بتسليمه الجائزة النجم جورج ويا رئيس جمهورية ليبيريا.

وتفوق محمد صلاح فى سباق التتويج بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا 2018، بعدما حصل على 567 نقطة ليتفوق على السنغالى ساديو ماني، والجابونى أوباميانج.

وفى نسخة 2019 من الجائزة والأخيرة قبل توقفها لمدة عامين، حل النجم المصري في المركز الثانى بالترتيب النهائي لجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء بحصوله على 325 نقطة خلف السنغالى ساديو مانى الذى حصد الجائزة بـ477 نقطة، فيما جاء الجزائري رياض محرز في المركز الثالث.