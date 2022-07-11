النيابة تطلب تحريات المباحث حول مقتل سيدة إفريقية بالمرج

قررت النيابة العامة بالمرج بندب خبراء الطب الشرعي لتشريح جثة سيدة إفريقية عثر عليها مقتولة في المرج لمعرفة سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية وطلبت تحريات المباحث حول الحادث.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية في القاهرة بلاغا من الأهالي، مفاده العثور على جثمان سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية مقيمة بمنطقة المرج بصحبة زوجها.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وجود آثار حريق بالشقة، وكشفت التحريات أن وراءه صديق الزوج، الذي اعتاد زيارة السيدة وزوجها في محل إقامتهما، ولكنه هذه المرة ذهب إلى الشقة لزيارة صديقه فتفاجأ بعدم وجوده، وعندها طلبت منه المجني عليها الدخول معها في علاقة غير شرعية، دفعها لتسقط على الأرض، وخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وأشعل النيران في محتويات الشقة لمحاولة طمس معالم جريمته لتضليل جهات البحث وإيهامهم بأن الزوجة ماتت مختنقة من آثار الحريق الذي نشب داخل الشقة.

وبتصاعد الأدخنة انتبه الأهالي إلى وجود حريق، وأسرعوا إلى الشقة محاولين إخماد النيران؛ ليعثروا على جثمان الزوجة موجودا على الأرض.

وبعمل التحريات اللازمة ومراجعة كاميرات المراقبة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق زوج المجني عليها، الذي يحمل الجنسية الغينية، وهي نفس جنسية الزوجين، وتبين وجود علاقة صداقة تجمعهم من منذ فترة بحكم إقامتهم في نفس المنطقة وكونهم يحملون جميعهم الجنسية ذاتها.