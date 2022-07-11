تحريز كمية من الهيروين بحوزة عاطل في المعصرة

قررت النيابة العامة بالمعصرة، الإثنين، بتحريز كمية كبيرة من الهيروين ضبطت بحوزة شخص قبل ترويجها على عملائه.

البداية كانت بمعلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة تفيد قيام سائق، مقيم بدائرة القسم بمزاولة نشاطًا غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، متخذًا من الشقة سكنه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بالشقة سكنه، وبحوزته 20 أسطوانة من مخدر الهيروين وزنت 5 كيلو جرام – كمية من مخدر الآيس وزنت 500 جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – 2 ميزان حساس.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائه.