رفع آثار حادث تصادم بالطريق الساحلي بمطروح وتيسير حركة المرور

رفعت الإدارة العامة لمرور مطروح، آثار حادث تصادم على الطريق الساحلي بمطروح الذي أسفر عن إصابة 7 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة وإعادة تيسير الحركة المرورية من جديد كما تم نقلهم إلى مستشفى الضبعة المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة طوارئ مديرية الصحة بمطروح، إخطارا بانقلاب سيارة على طريق مطروح الإسكندرية الساحلى، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

واستقبلت مستشفى الضبعة المركزي المصابين، وهم: سارة علي نصر حسين 24 سنة مقيمة الجيزة كدمات متفرقة بالجسم، حسناء محمود محمد 4 سنوات مقيمة الجيزة كدمات متفرقه بالجس، فاطمة عبدالرحمن زجلة 64 سنة مقيمة الجيزة اشتباه كسر بالضلوع وجرح قطعي بالرأس وسماح كمال علي 30 سنة مصابة بكدمات بالكتف الأيمن ويامن مصطفي محمد 3 سنوات الجيزة كدمات بسيطة بالجسم ومحمد محمود محمد 6 سنوات الجيزة اشتباه كسر بالذراع الأيمن وكدمات متفرقة بالجسم وشيماء عيد غازي 23 سنة الجيزة اشتباه كسر بالساق اليمني .

تم تحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.