إصابة 5 أشخاص فى حوادث متفرقة بكفر الشيخ

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في عدد من الحوادث على عدد من الطرق، كما أصيب طفل بحروق من الدرجة الثانية في انفجار أنبوبة غاز بمنزل بقرية تابعة لمركز دسوق، بمحافظة كفر الشيخ.

تلقت شرطة النجدة، إشارات بوقوع عدد من الحوادث على عدد من الطرق بالمحافظة، أدت لإصابة 4 أشخاص، وإصابة طفل بحروق لانفجار أنبوبة غاز.

كما أصيب الطفل أحمد مصطفى جمال الدين، 7 سنوات، بحروق من الدرجة الثانية نتيجة انفجار أنبوبة غاز منزلي بقرية شباس الشهداء، التابعة لمركز دسوق، ونقلته سيارة الإسعاف، لمستشفى دسوق العام، لتلقي الإسعافات اللازمة.

كما أصيب "محمد.ا.ن"، 22 سنة، و"أحمد.ك.ي"، 23 سنة في حادث انقلاب دراجة نارية بطريق الرياض الزراعي عند شونة غلال المثلث، أدى لإصابتهما بكدمات وسحجات، كما أصيب " أحمد.م" 35 سنة، في حادث تصادم توك توك بدراجة نارية، بطريق الكراكات الحامول عزبة حسين سليمان، وأصيب "جمال.م.ل" 23 سنة، بإصابات متفرقة في حادث سير بعد كمين القرضا اتجاه كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، والحامول المركزي.