محمود قاسم يكتب: تفسير مجهول للقرآن 1-2

التفسير أكثر اتصالًا بالأخلاق والثقافة الإسلامية العامة منه بالنحو وفقه اللغة

أرجع هذا المتصوف فهمه الخاص للقرآن إلى أنه كان يعد نفسه من ورثة الرسول

محيى الدين بن عربى من كبار صوفية الإسلام عند كثير من الناس لكنه يعد، عند عدد غير قليل من الناس أيضًا، دخيلًا على الصوفية المعتدلة وأقرب إلى الفلسفة منه إلى التصوف.

وقد ولد محيى الدين بن عربى فى بلاد الأندلس سنة ٥٦٠ هـ واتجه إلى طريق الصوفية فى صدر شبابه. ثم هاجر إلى المشرق فى ٥٩٨ هـ بعد أن كان كثير التنقل بين الأندلس وشمال إفريقيا.. وأقام مدة فى مكة وبدأ فيها كتابة مؤلفه الكبير «الفتوحات المكية» ويعد ابن عربى من قمم التصوف الإسلامى. لكنه أخفى كثيرًا من نظرياته خشية على نفسه. وكان الطابع المميز له هو الرأفة بالضعفاء مما دعاه إلى اتخاذ موقف صارم من علماء عصره ومن الملوك الذين يستبدون برعاياهم، وكان يطلب المساواة بين الناس من حكام وسوقة. ومؤلفاته كثيرة أهمها كتاب «الفتوحات المكية- وفصوص الحكم - وترجمان الأشواق والتجليات الإلهية».. وقد توفى ابن عربى فى دمشق سنة ٦٣٨ هـ.

لكن الذى يعنينا هنا أن نعرض لمنهجه فى التفسير، لأنه منهج جدير بالدراسة من جانبه، ولأنه لم يلق بعد من عناية الباحثين ما هو خليق به. حقًا إنه منهج خاص به إلى حد كبير، لأنه يرتبط بطبيعة تركيبه النفسى، وهذا أمر قل أن يشارك أحد فيه غيره. فلنا أن نتوقع منهجًا مختلفًا عن المناهج التقليدية فى التفسير. فبعض المفسرين تستهويهم المسائل اللغوية أو النحوية أو الفقهية وبعضهم يعنى بالناحية البلاغية، وعند هؤلاء وهؤلاء نجد قليلًا أو كثيرًا من القصص والإسرائيليات. وإلى جانب هؤلاء جميعًا يوجد مفسرون يرون أن يمزجوا بين معانى القرآن ونتائج الفلسفة أو العلم.

وليس من شأن هذا المزج دائمًا أن يكون فى صالح الدين والفلسفة والعلم، وذلك لأن النظريات الفلسفية والحقائق العلمية توصف عادة بأنها نسبية

أما تفسير ابن عربى للقرآن فهو تفسير خاص به، وهو أكثر اتصالًا بالأخلاق والثقافة الإسلامية العامة منه بالنحو وفقه اللغة.

وفيه إلى جانب ذلك طابع تفكير فلسفى يمتاز بالعمق والتجانس، سواء رفضنا وجهات نظره أم قبلناها. فهو إذن منهج نفسى، ومن الطبيعى أن تتسم نتائج هذا المنهج بمسحة ذاتية أو شخصية. وقد أرجع هذا المتصوف فهمه الخاص للقرآن إلى أنه كان يعد نفسه من ورثة الرسول فقد قيل إن العلماء ورثة الأنبياء.

وإنما قال إنه من ورثة الرسول لأنه كان يسير على سنته، فيقلده فى أفعاله وألفاظه وأحواله، مع التطهر من الأخلاق الرديئة والتحلى بمكارم الأخلاق، التى بُعث الرسول لإتمامها، مع التأمل والتفكير فى كل ما يقع تحت حواسه وقواه، حتى يستشف حكم الله فيه. فبالورع والتقوى وتقليد الرسول يتهيأ القلب لفهم ما ينطوى عليه القرآن من معانٍ.

لكن النجاح فى تقليد الرسول لا يتحقق إلا للنادر من الأفراد، وينبئنا ابن عربى بأنه لم ير أحدًا استطاع الوصول إلى هذه المرتبة، لكنه سمع عن رجل من اليمن استقام له هذا الأمر: «وما رأيت أحدًا مما رأيناه أو سمعنا عنه، عمل على هذه القدم (السير على آثار الرسول). إلا رجلًا كبيرًا باليمن يقال له الحداد، رآه الشيخ ربيع بن محمود الماردينى.. وأخبرنى بذلك صاحبى الخادم عبدالله بدر الحبشى عن الشيخ ربيع».

أما عن نفسه فإنه يخبرنا بأنه كان يتلو القرآن من قلبه، لا من لسانه فحسب، وأنه عرف ذلك ذوقًا، أى عن تجربة خاصة، فوجد فى هذه الحال، ما لم يجده لحفظ حروفه، وعلم من معانيه ما لم يكن يعلم.

فتلاوة القرآن من القلب لا من طرف اللسان هى الوراثة الكاملة للرسول، عليه الصلاة والسلام، وذلك أن القارئ يجد حلاوة القرآن فى قلبه فكأنما أنزل إليه خاصة، فيكون القرآن جديدًا «فإذا وجد هذه الحلاوة التى تفوق كل لذة، فذلك الذى نزل عليه القرآن الجديد» وفى رأيه «أن نزول القرآن فى قلب المؤمن هو نزول الحق فيه، فيكلمه الحق من سره فى سره، وهو قولهم (حدثنى قلبى عن ربى من غير واسطة) فيكون ذلك نوعًا من التعليم أو الإعلام الإلهى، فقد قال تعالى: (واتقوا الله ويعلمكم الله)».

وبسبب هذه الوراثة الكاملة التى ينسبها ابن عربى إلى نفسه، أخذ فهمه للقرآن عن الرسول، وكان ذلك، على حد قوله، أمرًا محققًا، لأنه انتهى إليه عن طريق الذوق، وهو نوع من العلم المفاجئ الذى ينبثق فى النفس دفعة واحدة فيكشف لها عن أمور ما كانت تتوقعها وهو الذى يسميه أيضًا علم الضربة أو علم اللمحة وهو أقرب الأشياء إلى إشراقة الخيال التى يحدثنا عنها كبار العلماء من أمثال «نيوتن» فتكون سببًا فى الكشوف العلمية الكبرى، وقد أفضنا فى الحديث عن علم الضربة فى كتيب لنا بعنوان: «الخيال فى مذهب محيى الدين بن عربى» لكن هذا العلم المفاجئ عنده يختلف عن خيال العلماء لأنه ليس وليد التفكير النظرى الذى يتم بصفة غير شعورية فيؤتى ثمرته على هيئة فكرة خيالية تشرق فى خاطر العالم كما لو كانت وحيًا مفاجئًا، بل هى نتيجة للخشوع والورع فأصحاب الكشف الصوفى هم الذين غلب عليهم فهم مقاصد الشرع فتابعوه «وذلك بركة الورع والاحترام الذى احترموا به الجانب الإلهى حقيقية لا مجازًا»، ولذا فإن أدبهم مع الله هو الذى أرشدهم إلى فهم حقيقة ما جاء فى الكتب السماوية على ألسنة الرسل مما لا تستقل العقول بإدراكه وما تستقل، وهم أهل الورع الذين جعلوا شعارهم قول الرسول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقوله: استفت قلبك ولو أفتاك المفتون. «فأحالهم على قلوبهم عصمة إلهية لا يشعر بها إلا أهل المراقبة».

والآن قد ينبغى أن نعرض نماذج قليلة، من تفسير ابن عربى للقرآن الكريم. ومع ذلك نلاحظ أولًا أن كتاب التفسير الذى يُنسب إليه ليس من إنتاجه، بل هو للقاشانى أحد شراحه، والحق أن ما نجده من هذه النماذج فى كل من كتاب «فصوص الحكم» وكتاب «الفتوحات المكية» لا يدخل تحت الحصر، ومع ذلك فلن نسلك مسلك الآخرين الذين يعتمدون أساسًا على كتاب «فصوص الحكم». فهناك كثير من الباحثين يعنون بهذا الكتاب وخاصة بعد أن علق عليه الأستاذ الدكتور أبوالعلا عفيفى الذى خصص حياته لخدمة فكر ابن عربى. وإنما نؤثر أن نستقى أمثلتنا من كتاب «الفتوحات المكية»، لأننا وجدنا أن هذا المتصوف يتكلم فى هذا الكتاب على سجيته وبتلقائية لافتة للنظر، أما فى كتاب «فصوص الحكم» فقد اهتم بتركيز نظرياته الأساسية، واستخدم قصص الأنبياء مادة رئيسية له، فأولها تأويلًا يثير كثيرًا من الدهشة، بل يخدش شعور عدد لا بأس به من الناس، لأنه كان يريد الألغاز من جانب حتى لا يطلع على آرائه من لا يرقى إلى فهمها، لأنه يعرض من جانب آخر قصص الأنبياء عرضًا لم يألف الناس أن يروه من قبل، غير أنه من الممكن أن نفرد أن الفكرة الرئيسية التى يدور حولها تياره النفسى ستعم جميع عباده، مع المزاوجة بين هذه الفكرة وفكرة رئيسية أخرى ونعنى بها نظريته فى وحدة الوجود التى يقول بها بعض المتصوفة وعلى رأسهم ابن عربى، وهى النظرية التى تقول إنه ما ثم موجود على الحقيقة سوى الله. أما العالم بكل ما يحويه فليس وجودًا حقيقيًا بل هو ظل أو خيال للوجود الحق، وهو الخير المحض كما كان يقول أفلاطون من قبل.

فلنعد إذن إلى كتاب «الفتوحات المكية» لنأخذ منه بعض نماذج من تفسيره أو فهمه للآيات القرآنية وستتصل هذه النماذج بالنفس الإنسانية وترددها بين الخير والشر، والتجانس بينها وبين الجسم وخلو العالم من وجود شر أصيل فيه، وضرورة التخلق بخلق الرحمة لأنه خلق إلهى، كذلك سنعرض نماذج أخرى خاصة بفكرة القضاء والقدر وحرية الإنسان واختياره ومسئوليته عن أفعاله، ما دام علم الله السابق بما سيفعله كل أحد من الناس لا يؤثر، ولا يتعارض مع حرية الإنسان، ثم نختم ذلك كله بتعليل ابن عربى لهزائم المسلمين، وبرأيه عن المرأة التى يرى أنها ليست بالجنس الضعيف، بل هى أعظم قوة من أى مخلوق آخر.

أما عن تردد النفس بين طريق الخير والشر فإن نقطة البدء فى الحديث عنده هى قوله تعالى: «فألهمها فجورها وتقواها» وقد اعتمد على هذه الآية ليعرض لنا نظريته الخاصة عن طبيعة الإنسان وعن موقفه بين الخير والشر وأنه يصرح بأن الإنسان ليس شريرًا بطبعه، بل إنه خلق مجبولًا على الخير. فروحه لا بد أن تكون طاهرة، بحسب أصلها، ما دامت من أمر الله، فإذا كان الله هو الذى ينفخها فى الجسد فمن الضرورى أن يكون الخير فيها أمرًا ذاتيًا لا عارضًا، أما الجسم الذى قبل التسوية والعدل لقوله تعالى: «الذى خلقك فسواك فعدلك»، فمن الواجب أن يكون طاهرًا هو الآخر ولا بد أن يكون خيرًا، لأنه قد قبل التسوية والعدل وقبول العدل من الخير.

إذن كيف أمكن أن يوصف الإنسان بأنه خير أو شرير ما دام يتألف من عنصرين طاهرين؟ بحسب الأصل أن السبب فى ذلك هو التأليف أو التركيب بين هذين العنصرين، بمعنى أن اتصال النفس بالجسم هو الذى قد يميل بها نحو الشر ومع ذلك فإن النفس لا تميل إلى الشر إلا بإلحاح من القرين الذى يوسوس إليها وهو الشيطان كما جاء فى قصة يوسف عندما أخبر أباه برؤياه فقال له: «يا بنى لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدًا إن الشيطان للإنسان عدو مبين» فالكيد، وهو ضرب من الشر، ليس أصيلًا فيهم بل هو من وسوسة الشيطان، بدليل أن يوسف سيقول فيما بعد عندما يخر له إخوته سُجدًا: «وقال يا أبت هذا تأويل رؤياى من قبل قد جعلها ربى حقًا... بعد أن نزغ الشيطان بينى وبين أخوتى». ولذا قال الرسول الخير عادةً والشر لجاجة. فالشر الذى نراه من بعض الناس لا ينبع من أعماق أنفسهم، بل يأتيهم من جانب الشيطان «وللإنسان فيه مدافعة يجدها من نفسه» لكنه قد يعجز عن مدافعة الشيطان فيخطئ أو يعصى، كما عصى آدم من قبل.

وعلى ضوء ذلك كله يمكن تفسير قوله تعالى «فألهمها فجورها وتقواها» بأن الله جعل فى طبيعة النفس استعدادًا لقبول ما تلهمه من فجور أو تقوى، وجعلها قادرة على التمييز بين هذين الأمرين.

لكن هل يجوز لنا أن نزعم أن الله هو الذى يلهمنا الخير والشر معًا؟ يرى ابن عربى أنه من الأجدر أن نفهم هذه الآية فى ضوء الحديث الذى روى عن الرسول من أنه للملك فى الإنسان لمة وللشيطان لمة «فيكون الضمير فى ألهمها للملك فى التقوى وللشيطان فى الفجور.. وكل بقضاء الله وقدره.. ولا يصح أن يقال فى هذا الموضع إن الله هو الملهم، لما فى هذا من الجهل وسوء الأدب ولما فى ذلك من غلبة أحد الخاطرين.. وأيضًا لقوله تعالى: «ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك» فالسيئة نتيجة لميل النفس إلى خاطر الشر، وأما الحسنة فإنها بسبب ميل النفس، بتوفيق من الله، إلى خاطر الخير. أما سوء الأدب الذى يتحدث عنه ابن عربى فهو نتيجة للجمع «بين الله والشيطان فى ضمير واحد وهذا غاية سوء الأدب مع الله» إذن من الأولى أن ينسب الإلهام بالفجور إلى الشيطان، والإلهام بالتقوى إلى الملك «فمقابلة مخلوق بمخلوق أولى من مقابلة مخلوق بخالق»، أى أن المقابلة بين الملك والشيطان أحق من المقابلة بين الله والشيطان. فالنفس خيرة بطبيعتها وهى «ليست أمارة بالسوء من حيث ذاتها وإنما ينسب إليها من حيث أنها قابلة لإلهام الشيطان بالفجور، ولجهلها بالحكم المشروع».

وما دمنا بصدد الحديث عن النفس فلا بأس أن نورد نموذجًا آخر يرتبط بالنموذج السابق، ونريد بذلك بيان وجهة نظر هذا المتصوف فى الصلة بين النفس والبدن التى يربطها بطريقة فهمه لقوله تعالى: «يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذى خلقك فسواك فعدلك فى أى صورة ما شاء ركبك» فقد فسر قوله: «فى أى صورة ما شاء ركبك» بأن هناك تجانسًا بين كل نفس وبين الجسد الذى تحل فيه. وهذا التجانس أو الانسجام الذى سيقرره ابن عربى هو الانسجام الذى أشار إليه فليسوف غربى حديث وهو «ليبنتز». فهذا الأخير يعرف فى الغرب، وفى الشرق أيضًا بأنه صاحب نظرية الانسجام أو التجانس الأزلى أو السابق. وهذا التجانس موجود بين النفوس وأجسادها. بل بين جميع كائنات هذا العالم، فكل شىء يتسق مع كل شىء تحقيقًا لوجود أفضل عالم ممكن. ففكرة التجانس ترتبط عنده بنظريته فى أن الله خلق أفضل العوالم الممكنة لأنه يخلقه تبعًا لعلمه وحكمته وعدله. وهذا شىء سبق أن قره المعتزلة، وأكده ابن عربى وفصّله على نحو أكثر عمقًا ونصحًا.

غير أنه ينبغى لنا. ألا نستطرد إلى كثير من التفاصيل التى توشك أن تخرجنا عن منهج ابن عربى فى فهم القرآن وتفسيره، فالصورة التى يركبها الله كيفما شاء هى الجسد المسوى والمعدل الذى لا يقبل إلا روحًا تجانس مزاجه أى تتسق مع طريقة تركيبه. وهذا هو ما عبر عنه ابن عربى بقوله: «فإن الصورة المعدلة لا تقبل إلا روحًا تشاكل مزاجها».

ولما كانت النفس تتجانس مع طريقة تركيب الجسم فإنها تتكيف به أو تظهر صورته ولذلك فمن الممكن أن ندرك لماذا تتفاوت النفوس أو تتفاضل فيما بينها، فإن ذلك يرجع إلى التفاوت بين طرق التركيب التى خضعت لها أجسامها. فالسبب فى التفاضل بين أفراد البشر يكمن فى الصورة التى شاء الله أن ينشئ فيها كل واحد منهم. وهذا هو معنى التجانس بين كل من النفس والبدن «فإن الله قد جعل الإنسان وعقله بحكم مزاج جسده. فإن النفس لا تدرك شيئًا إلا بواسطة هذه القوى التى ركبها الله فى هذه النشأة. فهى للنفس كالآلة. فإن كانت الآلة مستقيمة على الوزن الصحيح ظهر حسن الصنعة بها إذا كانت النفس عالمة بالصنعة».

فالأرواح أو النفوس لا تتفاضل فيما بينها بحسب أصلها، لأنها كلها من أمر الله وإنما تتفاضل بحسب أمزجة الأجسام التى خصصت لها. وقد وضّح ابن عربى هذه الفكرة فى تفسيره لقوله تعالى: «فى أى صورة ما شاء ركبك» فقال: إن التفاوت بين النفوس بسبب تفاوت أمزجة أجسادها أو اختلاف طرق تركيبها شبيه بما نراه من انعكاس نور الشمس على ألواح من الزجاج مختلفة الألوان فهذا النور الواحد يتشكل بألوان مختلفة، فيكون فيه الأخضر والأصفر والأزرق والأحمر والبنفسجى على نحو ما تبدو به ألوان الزجاج فى العين فإذا كانت النفس تؤثر فى الجسم فتدبره وتعنى بأمره بعد أن كانت سببًا فى حياته وحركته الظاهرتين فالجسم يؤثر فيها من جانبه، بمعنى أن أمزجة الأجسام أو طريقة تركيبها تخلع على الأرواح طابعًا يميز بعضها من بعض «فمنهم الذكى والبليد، بحسب مزاج الهيكل (الجسم) فالأمر عجيب بينهما فكل واحد منهما يؤثر فيمن هو مؤثر فيه» وهذه الفكرة هى تلك التى ارتضاها «ليبنتز» فيما بعد عندما تحدث عن التجانس الأزلى المتبادل بين كل من النفس والبدن. ومن الطريف أن نجد لدى هذين الرجلين المتباعدين فى الزمن وفى البيئة وفى الثقافة اتفاقًا على تحديد هذا التجانس بين النفس والبدن بل بين جميع كائنات العالم فى صورة تبادل الفعل والانفعال بين الأشياء جميعها بما فى ذلك عالم الأمر وعالم الخلق، بدليل أن العبد يدعو الله، والله يستجيب لدعائه.

ونجد نموذجًا آخر لتفسير ابن عربى النفسى فى فهمه أو تأويله لقوله تعالى: «الله نور السموات والأرض» فإنه يصف الله بأنه الخير المحض لأنه هو الوجود المطلق الذى يقابل العدم المحض وهو الشر المطبق ولما كان العدم المحض لا وجود له إذن فلا وجود للشر المطبق.

وقد طبق فكرته هذه على العالم فقال إن الخير فيه أصيل وذاتى، أما ما نراه فيه من شر فليس إلا أمرًا عارضًا. فالعالم الذى خرج إلى نور الوجود يجب أن يوصف بأنه خير، ولو عرض فيه ما يوهم وجود الشر. وإذا كان الله قد أعطى الوجود للعالم فليس من الممكن أن يحتوى هذا العالم على شر أصيل فيه. لكن إذا قلنا بأن هناك شرًا عارضًا فى الكون فإلى من ننسبه؟ أننسبه إلى الله أم إلى العالم؟ وليس من الجائز أن نرجع هذا الشر العارض إلى الوجود المحض، وهو خير كله. كذلك لا يجوز أن ننسبه إلى العالم ما دام فى قبضة الله وأن ننسبه إلى طبيعة الكائنات الممكنة التى وإن خرجت إلى الوجود، فلا بد من أن يدركها العدم الذى يترقبها متى انتهى الأجل الذى حدد لوجودها فبقدر ما تنطوى عليه من عنصر العدم ينسب إليها الشر لأنها مقيدة ومحددة. لكن ما دامت هذه الكائنات موجودة بالفعل فإن الشر الذى ينطوى عليه ليس إلا شرًا عارضًَا «ونحن فى الخير، وإن مرضنا فإنا نصح». فإن الأصل جابر وهو النور هذا إلى أن ذلك الشر العارض هو إحدى وسائل تحقيق الخير. ولقد اعترضت الملائكة على خلق آدم بحجة أنه سيفسد فى الأرض ويسفك الدماء فلما علمت حكمة الله فى خلقه سجدت له.

ولما كان الشر عارضًا فى هذا الكون فمن الواجب، فى رأى ابن عربى، أن ننظر إلى الآخرين أحسنوا أم أساءوا بعين الرحمة ولقد قال هو إنه قد تخلق بخلق الرحمة الذى كان يشعر به تجاه كل إنسان مؤمنًا كان أم غير مؤمن بل كان يشعر بالرحمة تجاه كل كائن إنسانًا كان أم نباتًا أم حيوانًا وقد علل ذلك بأنه كان يأخذ نفسه بمحاولة التخلق بالأخلاق الإلهية فقد قال تعالى: «ورحمتى وسعت كل شىء» كذلك قال فى كتابه: «إن ربك لواسع المغفرة» هذا إلى أن الله يرزق المؤمن والكافر سواء بسواء. فكيف للإنسان أن يضيق ما وسعته رحمة الله لقد قال أحد الأعراب: رب ارحمنى ومحمدًا، فقال له الرسول: «يا هذا لقد حجرت واسعًا»، يعنى حجرته قولًا لا فعلًا، أى أنك لن تستطيع أن تحجب رحمة الله عن الآخرين.