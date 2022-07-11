الإثنين 11 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لأول مرة.. ارتفاع فائض الحساب الجاري لروسيا إلى أعلى مستوياته

بوتين
بوتين
ads

ارتفع فائض الحساب الجاري الروسي إلى مستوى قياسي  قدره 1ر70 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي، بفضل زيادة إيراداتها من الطاقة والمواد الخام، مما بدد التأثير السلبي للعقوبات الأمريكية والأوروبية  المفروضة على روسيا منذ غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن فائض الحساب الجاري الذي يقيس حركة تجارة السلع والخدمات الخارجية للدولة، خلال الربع الثاني من العام الحالي، الأكبر منذ عام 1994 على الأقل، بحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي الروسي.

وساهم انهيار واردات روسيا نتيجة العقوبات الغربية في زيادة فائض الحساب الجاري.

وفي وقت سابق، دعت وزارة الخارجية الأوكرانية كندا إلى إعادة النظر في قرار إعادة توربينات الغاز التي تم إصلاحها لشركة "السيل الشمالي" إلى ألمانيا من أجل الحفاظ على ضغط العقوبات على روسيا.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان نُشر على موقعها الالكتروني: "تمت دعوة القائم بالأعمال الكندية المؤقت في أوكرانيا إلى وزارة الخارجية الأوكرانية في 11 يوليو، حيث أعرب الجانب الأوكراني عن خيبة أمله فيما يتعلق بقرار الحكومة الكندية إصدار تصريح بإعادة توربينات غاز "السيل الشمالي" التي تم إصلاحها بواسطة شركة "سيمينس" إلى ألمانيا".

ودعت الوزارة كندا إلى إعادة النظر في هذا القرار من أجل الإبقاء على ضغط العقوبات على روسيا، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الروسية تاس. 

الحساب الجاري لروسيا روسيا الرئيس الروسي بوتين البنك المركزي الروسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

«مصر الرقمية».. حلم.. وليس شعارًا

الأكثر قراءة

متى تنتهى تكبيرات عيد الأضحى المبارك 2022؟.. والصيغة الصحيحة للتكبير

إيرادات أفلام عيد الأضحى 2022.. كيرة والجن يتصدر المشهد

إيرادات أفلام عيد الأضحى 2022 في اليوم الأول

أسعار تذاكر السينما فى وسط البلد 2022

الثالثة يا مو.. صلاح ينافس محرز وحكيمى فى جائزة الأفضل إفريقيًا

«هيعتذر لايف».. أسرة نيرة أشرف تتراجع عن بلاغ يهدد شقيقتها بالقتل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«الأنصارية» التى قادت إلى «قانون الخلع»

منى رجب

الدين ليس مظهرًا وتسلطًا.. بل هو دعوة لمكارم الأخلاق

ماجد حبته

هل كفر العرب بالديمقراطية؟!

بسنت حسن

كسر التابو

القس. رفعت فكرى

الدين والمواطنة

محمد رفعت

مرشدون وقتلة.. مرشد التمكين

د.كريمة الحفناوى

والد الأمة بوليفار الخالد

محمود أبودومة يكتب: مشاهدات المسرح فى لندن

صور

إقبال كبير على حديقة الحيوان فى ثالث أيام عيد الأضحى

العيد فرحة.. المدبح الآلي بالبساتين

القناطر الخيرية: العيد فرحة

محطة تل أبيب

المزيد

غُرف عمليات وسيارات "الوحش".. كيف تستعد إسرائيل أمنياً لاستقبال "بايدن"؟

رسائل حزب الله من هجوم "كاريش" والموقف الإسرائيلي.. هل تغيرت قواعد اللعب؟

تحالف سياسى جديد يخوض الانتخابات الإسرائيلية المقبلة