إحباط تهريب أدوية بشرية بجمارك مطار الأقصر الدولى

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الوردية الأولى بجمرك مطار الأقصر الدولى، برئاسة عادل عبدالفتاح، مدير إدارة الوردية من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.

جاء ذلك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من القاهرة كونكشن رحلة رقم 068 اشتبه أسامة كمال الشافعى مدير الحركة فى الراكبة (ن.ك.س)، مصرية الجنسية قادمة من روما ظهرت عليها علامات القلق والارتباك.

وبسؤالها عما إذا كان تحمل معها بضائع ممنوعة أو محظورة أو تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجابت بالنفى.

وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X_RAY بمعرفة إبراهيم محمد ومحمد جامع مأمورى الفحص، والحسين على عبدالله مدير إدارة الفحص بالأشعة فتم تأكيد الاشتباه بوجود أجسام وكثافات متماثلة.

وتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائب الراكبة برئاسة محمود عمر رئيس الوردية من أسامه كمال ومحمد عبد العزيز، بحضور إبراهيم أحمد صادق بالأمن الجمركى وأسامة عبدالحليم مدير إدارة الأمن الجّمركي فتبين وجود 322 شريطا بكل منها 14 قرصا من عقار سايتوتيك (Cytotec) الذى يستخدم فى الإجهاض مخبأة في جيوب سحرية بأسفل حقائب الراكبة.

وقرر محمد متولى مدير عام جمارك الأقصر والفروع اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 38 لسنة 2022 وحرره أحمد فارس ورومانى فؤاد مدير مكافحة التهرب الجمركى.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك ود.قدري هابيل، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.