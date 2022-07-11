الإثنين 11 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحباط تهريب أدوية بشرية بجمارك مطار الأقصر الدولى

أدوية
أدوية
ads

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الوردية الأولى بجمرك مطار الأقصر الدولى، برئاسة عادل عبدالفتاح، مدير إدارة الوردية من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.

جاء ذلك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من القاهرة كونكشن رحلة رقم 068 اشتبه أسامة كمال الشافعى مدير الحركة فى الراكبة (ن.ك.س)، مصرية الجنسية قادمة من روما ظهرت عليها علامات القلق والارتباك.

وبسؤالها عما إذا كان تحمل معها بضائع ممنوعة أو محظورة أو تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجابت بالنفى.

وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X_RAY بمعرفة إبراهيم محمد ومحمد جامع مأمورى الفحص، والحسين على عبدالله مدير إدارة الفحص بالأشعة فتم تأكيد الاشتباه بوجود أجسام وكثافات متماثلة.

وتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائب الراكبة برئاسة محمود عمر رئيس الوردية من أسامه كمال ومحمد عبد العزيز، بحضور إبراهيم أحمد صادق بالأمن الجمركى وأسامة عبدالحليم مدير إدارة الأمن الجّمركي فتبين وجود 322 شريطا بكل منها 14 قرصا من عقار سايتوتيك (Cytotec) الذى يستخدم فى الإجهاض مخبأة في جيوب سحرية بأسفل حقائب الراكبة.

وقرر محمد متولى مدير عام جمارك الأقصر والفروع اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 38 لسنة 2022 وحرره أحمد فارس ورومانى فؤاد مدير مكافحة التهرب الجمركى.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك ود.قدري هابيل، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

رئيس التحرير

وائل لطفي

«مصر الرقمية».. حلم.. وليس شعارًا

الأكثر قراءة

إصابة 5 أشخاص فى حوادث متفرقة بكفر الشيخ

الشارع أمان.. كيف تمنع الشرطة النسائية التحرش فى العيد؟

إحباط تهريب أدوية بشرية بجمارك مطار الأقصر الدولى

وفاة إسماعيل عثمان رئيس نادى الإسماعيلى الأسبق

إيرادات أفلام عيد الأضحى 2022 في اليوم الأول

«السياحة» تستعد لـ«cop 27»: شرم الشيخ جاهزة لإبهار العالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«الأنصارية» التى قادت إلى «قانون الخلع»

منى رجب

الدين ليس مظهرًا وتسلطًا.. بل هو دعوة لمكارم الأخلاق

ماجد حبته

هل كفر العرب بالديمقراطية؟!

بسنت حسن

كسر التابو

القس. رفعت فكرى

الدين والمواطنة

محمد رفعت

مرشدون وقتلة.. مرشد التمكين

د.كريمة الحفناوى

والد الأمة بوليفار الخالد

محمود أبودومة يكتب: مشاهدات المسرح فى لندن

صور

إقبال كبير على حديقة الحيوان فى ثالث أيام عيد الأضحى

العيد فرحة.. المدبح الآلي بالبساتين

القناطر الخيرية: العيد فرحة

محطة تل أبيب

المزيد

غُرف عمليات وسيارات "الوحش".. كيف تستعد إسرائيل أمنياً لاستقبال "بايدن"؟

رسائل حزب الله من هجوم "كاريش" والموقف الإسرائيلي.. هل تغيرت قواعد اللعب؟

تحالف سياسى جديد يخوض الانتخابات الإسرائيلية المقبلة