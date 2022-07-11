حبس عاطل بتهمة قتل عمه بسبب الخلاف على الميراث بالعياط

قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة ذبح عمه في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات على الميراث بقرية برويش في العياط، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

انتقل فريق من نيابة الجيزة لمناظرة الجثة ومعاينة موقع الحادث، وتبين أن الجثة بها آثار طعنات بالجسد وذبح بالرقبة، وانتدبت النيابة الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وإعداد تقرير بذلك.

كشفت التحقيقات الأولية أن المتهم طلب من عمه حقه في الميراث، لكنه رفض فدارت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة وتشابك بالأيدي على إثرها قام المتهم بإخراج سكين وذبح عمه فسقط غارقًا في دمائه.

تلقى ضباط مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة بنشوب مشاجرة ووجود قتيل بقرية برويش بدائرة المركز، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل شقيق المجني عليه؛ بسبب خلافات على الميراث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة، أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.