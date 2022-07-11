حبس المتهمين بسرقة محتويات مدرسة ابتدائية فى العمرانية

أمرت نيابة الجيزة بحبس 3 متهمين بسرقة محتويات مدرسة ابتدائية بالعمرانية، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

تلقى قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من"مدير مدرسة" كائنة بدائرة القسم يفيد باكتشافه سرقة محتويات المدرسة وأجهزة من حجرة الحاسب الآلي.

وبالانتقال والفحص وعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص"لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة"، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تمكنت قوة أمنية، برئاسة الرائد هاني عجلان معاون أول مباحث العمرانية من ضبط المتهمين.