الإثنين 11 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص وزوجته فى حادث سير بطريق «القاهرة – السويس» الصحراوى

حادث
حادث
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لقى شخص وزوجته مصرعهما فى حادث سير بطريق “القاهرة - السويس” الصحراوى وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.

كانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا من الخدمات الميدانية بوجود حادث مرورى ومتوفين بطريق “القاهرة - السويس” الصحراوي اتجاه القاهرة.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمنية والمرور والإسعاف الى مكان الحادث وتبين اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف ووفاة كل من "عاصم. م" موظف بالمعاش وزوجته إيمان.ا، وتم نقل الجثتين للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 وقام رجال المرور برفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

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وائل لطفي

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