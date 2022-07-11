مصرع شاب غرقًا في مصيف جمصة بالدقهلية

لقى شاب مصرعه غرقًا بمصيف جمصة، بعد نزوله للاستحمام هربًا من حرارة الجو، والاستمتاع بأجواء ثالث أيام عيد الأضحي، وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثمانه ونقله إلى مستشفى جمصة المركزي.

كان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة بمصرع أحد الأشخاص غرقًا بعد نزوله إلى البحر.

انتقل ضباط قسم شرطة جمصة إلى المستشفى، وبالفحص تبين مصرع شاب غرقا ببحر جمصة "عمر كرم إبراهيم عمر"، مقيم بالمنشية مركز شربين.

وتبين أن الشاب نزل إلى مياه البحر للاستحمام، وعقب نزوله جرفه التيار، ولقى مصرعه غرقًا لعدم إجادته السباحة.

حرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التي باشرت التحقيقات.