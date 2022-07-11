خلال إجازة عيد الأضحى.. مواعيد قطارات الصعيد بين القاهرة والصعيد

يزداد البحث عن مواعيد قطارات الصعيد مع اقتراب إجازة عيد الأضحى للعاملين في القطاع الخاص قبل القطاع العام والتي من المفترض أن يستأنف العاملين فيه عملهم يوم 17 يوليو 2022، لذا يكثر بهذه العناوين عبر محركات البحث العالمية “جوجل”، مواعيد قطار وجه قبلي من هيئة السكة الحديد، مواعيد قطارات الصعيد من هيئة السكك الحديدية.

مواعيد قطارات الصعيد

وفي إطار الخدمات التي يقدمها “الدستور” للقراء نقدم في السطور الآتية مواعيد عمل ورحلات السكة الحديد من الصعيد للأيام المقبلة.

الإدارة القومية للسكك الحديد تعلن مواعيد قطار الصعيد

وفي سياق متصل قد أعلنت الإدارة القومية للسكك الحديدية بجمهورية مصر العربية تجهيزاتها لخدمة المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك ومن ضمنها مواعيد قطارات 2022 في صعيد مصر من القاهرة عاصمة مصر إلى أسوان والعكس، وهذه آخر التطورات حتى الآن في القطارات وجداولها في اتجاه نظام السكك الحديدية.

مواعيد القطارات للوجه القبلي من هيئة السكك الحديدية

حددت نقابة السكك الحديدية مواعيد القطارات على النحو التالي:

قطارات سكك حديد جمهورية مصر العربية 2022 من أسوان إلى القاهرة

1- قطار 81 بمواصفات مميزة سينتقل في تمام الساعة 430 صباحاً، وذلك اعتباراً من 28 مايو الجاري، سيتم تحويله إلى مركبات روسية.

2 – قطار 2011 المكيف يتحرك الساعة 515 صباحًا.

3 – يغادر قطار الـ 981 VIP الساعة 530 صباحًا.

4- قطار مكيف 983 يتحرك الساعة 730 صباحًا.

5- تحرك قطار 163 روسياً الساعة 1230 ظهراً.

6- قطار روسي 1013 يتحرك الساعة 150 بعد الظهر.

7- قطار 2013 المكيف يتحرك الساعة 230 ظهراً.

8 – 2007 قطار كبار الشخصيات يغادر الساعة 315 مساءً.

9-2015 قطار VIP يغادر الساعة 400 مساءً.

عشرة – 1903 قطار مكيف يتحرك الساعة 500 مساءً.

11-1015 يغادر القطار الروسي الساعة 530 مساءً.

12- ينتقل قطار VIP 2009 الساعة 610 مساءً.

13 – يغادر القطار الروسي 187 الساعة 630 مساءً

14-1009 القطار الروسي يغادر الساعة 720 مساءً.

15- قطار مكيف 997 يتحرك الساعة 845 مساءً.

16- قطار مكيف 89 يتحرك الساعة 905 مساءً.

17- قطار مكيف 989 يتحرك الساعة 1100 مساءً.

18- قطار 1011 الروسي يتحرك الساعة 1120 مساءً.

19- قطار 91 فريد يتحرك الساعة 1130 مساءً.

20-قطار 833 روسي يتحرك في الساعة 1210 وهكذا بعد منتصف الليل.

سكك حديد جمهورية مصر العربية 2022 قطار قطار من القاهرة عاصمة مصر إلى أسوان

1 – يغادر قطار 980 VIP الساعة 800 صباحًا.

2 – القطار الروسي الثمانين يغادر الساعة 830 صباحًا.

3- يغادر القطار الروسي 1004 الساعة 930 صباحاً.

4- قطار 2010 المكيف يتحرك الساعة العاشرة.

5- يتحرك القطار المكيف 982 الساعة 12 ظهراً.

6- قطارات روسية 164 تتحرك الساعة 330 عصراً.

7- قطار VIP 2006 يغادر الساعة 515 مساء.

8- قطار 2012 المكيف يتحرك الساعة 530 مساءً.

9 – يغادر القطار الروسي 188 الساعة 600 مساءً.

عشرة – 1014 قطار روسي يغادر الساعة 650 مساءً

11- قطار مكيف 988 يتحرك الساعة 700 مساءً.

12- قطار مكيف 88 يتحرك الساعة 800 مساءً.

13 – يغادر القطار الروسي 1012 الساعة 820 مساءً.

14- يغادر قطار VIP 2004 الساعة 900 مساءً.

15-996 قطار مكيف يتحرك عند الساعة العاشرة.

16- القطار المتميز التسعون يتحرك الساعة العاشرة 15 مساءً.

17-1008 القطار الروسي يغادر الساعة 1055 مساءً.

18- يتحرك قطار VIP 2008 الساعة 1105 مساءً.

19-1010 ينطلق القطار الروسي الساعة 1205 وذلك بعد منتصف الليل.

قطار عشرين – 1902 مكيف في تمام الساعة 1220 بعد منتصف الليل.

حجز قطار الصعيد إلكترونيًا

وقد أتاحت الإدارة القومية للسكك الحديد حجز القطارات من خلال الموقع الإلكتروني تسهيلًا على المواطنين، وذلك عبر الرابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط التالي.

ومن خلال الموقع الإلكتروني يمكن للمواطنين متابعة آخر التطورات حتى الآن في القطارات وجداولها في اتجاه نظام السكك الحديدية، وما هي مواعيد القطارات للوجه القبلي من هيئة السكك الحديدية.