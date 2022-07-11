الإثنين 11 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 3 متهمين في واقعة «الطالب الجامعي» بالشرقية

متهمين
متهمين
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قررت نيابة الحسينية العامة بالشرقية، اليوم الإثنين، حبس 3 شباب في واقعة العثور على "حسنى محمد" طالب بالفرقة الثالثة بكلية الشريعة والقانون، غارقًا بمياه ترعة الحسينية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم تهمة القتل العمد.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الحسينية، يفيد بشأن ما تبلغ بالعثور على جثة شاب غارقًا في مياه الترعة الكبيرة بناحية البركاتية.

وجرى انتشال الجثة، وتبين أنها للمدعو "حسني م ا، 22 عامًا، طالب بالفرقة الثالثة بكلية الشرعية والقانون جامعة تفهنا الاشراف، مُقيم في عزبة أبو عمرو التابعة لدائرة مركز شرطة الحسينية، وتبين وجود سحجات بالجثة وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الحسينية المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب فريق من الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها ومدى وجود شبهة جنائية من عدمها، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية،وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4305 جنح مركز شرطة الحسينية 2022

فيما اتهمت أسرة الشاب المتوفي 3 شباب انهم وراء الواقعة وقاموا بالتخلص منه، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الثلاثة المشكو في حقهم،وهم كل من "محمد ا ع" و" عبد العاطى م ا" و" احمد ع' أبناء عمومة.
وتبين من التحريات الأولية قيام المجنى عليه بإرسال صور خاصة ل إحدى أقارب المشكو في حقهم،كان قد تحصل عليها من أحد الشباب،وحاول تهديد الفتاة بالصور فاخبرت أقاربها الذين حاولوا استدراج المجنى عليه واخد هاتفه منه،وبعدها اختفى المجنى عليه،وعثر عليه جثة هامدة طافية بمياه ترعة بدائرة الحسينية.

نيابة الحسينية الشرقية كلية الشريعة والقانون مركز شرطة الحسينية

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