الإثنين 11 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حالة الطقس المتوقعة الإثنين 11 يوليو  2022

حالة الطقس
حالة الطقس
ads

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، توقعات حالة الطقس اليوم الإثنين الموافق ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

 

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها، أنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاعًا في نسبة الرطوبة نهارًا، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات مئوية، وتنشط الرياح على بعض المناطق، مما يقلل من الإحساس بارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة ليلًا.

 

حالة البحرين المتوسط والأحمر

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فمن المتوقع أن تكون حالة الطقس به معتدلة، ويكون هناك ارتفاعًا في الموج يتراوح بين 1.5 و 2 متر، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية، أما بالنسبة للبحر الاحمر، فيكون معتدلًا، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و2 متر، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

أما درجات الحرارة المتوقعة

                                      الصغري   |   العظمي

القاهرة                              23°            36°

القليوبية                            22°            36°

الجيزة                               23°            36°

السلوم                               22°            26°

مطروح                             22°             27°

العلمين                             23°.           28°

واحة سيوة.                      24°               36°

الاسكندرية                         23°             28°

البحيرة                               23°            35°

كفرالشيخ                           23°             36°

دمياط                                22°             28°

بورسعيد                             22°            29°

العريش                              21°             29°

رفح                                   22°             28°

الدقهلية                             23°           36°

الغربية                               24°             37°

الشرقية                              23°            36°

المنوفية                              23°            38°

الاسماعيلية.                       23°            38°

القنطرة غرب.                     23°.            37°

السويس.                            24°            38°

فايد.                                 23°.           38°

نخل                                  20°            37°

سانت كاترين.                      20 °          34°

شرم الشيخ.                        22°            38°

الطور.                                17°            36°

راس سدر                           17°.           35°

ابو زنيمة.                           19°.           35°

ابو رديس.                          18°.           35°

دهب.                                19°.            36°

نويبع.                               19°.            35°

زعفرانة.                            22°.            35°

راس غارب.                         20°.           35°

الغردقة.                             19°             37°

سفاجا.                              19°.            37°

مرسى علم                         19°             39°

بورغالب.                           18°.            39°

القصير.                             18°.             39°

راس بناس.                        23°.            41°

شلاتين.                             22°             38°

ابورماد.                             24°.             39°

حلايب.                              20°             39°

راس حدربة.                       24°.            41°

الواحات البحرية.                 25°.           38°

الفرافرة.                             24°.           39°

الدخلة.                               25°.          41°

الخارجة.                            23°.           41°

الفيوم.                               24°             38°

بنى سويف                         24°             38°

المنيا.                                23°             39°

اسيوط.                             23°             40°

سوهاج.                             24°             41°

قنا.                                   23°              41°

الاقصر.                               24°            40°

ادفو.                                 26°.           42°

اسوان.                               26°            42°

الوادى الجديد.                     23°            40°

رئيس التحرير

وائل لطفي

«مصر الرقمية».. حلم.. وليس شعارًا

الأكثر قراءة

إيرادات أفلام عيد الأضحى 2022 في اليوم الأول

بقوة القانون.. حظر إبقاء المساكن الخالية دون استغلال

مصرع طالب أسفل قطار في قنا

توقف الإمدادات.. بدء صيانة أكبر خط أنابيب ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا

«البترول»: برنامج متكامل لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بمواقع العمل

ارتفاع ضحايا الهجوم الصاروخي الروسي على مبنى سكني لـ18 قتيلًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

والد الأمة بوليفار الخالد

محمود أبودومة يكتب: مشاهدات المسرح فى لندن

ماجد حبته

يوليو أسود سريلانكى جديد

جمال-أسعد

الحوار والدولة المدنية

محمد العسيري

مكتبة «الأسرة الجديدة».. هدية العيد لأطفال مصر

عبدالوهاب داود

منازل "الفتة".. وأخواتها وأصولها والذي منه

لواء. محسن الفحام

ويبقى العيد.. عيدًا

لواء.حمدى البطران

سلاطين باشا والمهدي

صور

القناطر الخيرية: العيد فرحة

«خضرة حديقة الأزهر» تلطّف أجواء ثانى أيام عيد الأضحى

حديقة الحيوان في ثاني أيام العيد

محطة تل أبيب

المزيد

تحالف سياسى جديد يخوض الانتخابات الإسرائيلية المقبلة

الإعلام العبرى: إسرائيل فشلت فى الإضرار بقدرات طهران النووية

إسرائيل تصادق على قرار بإغلاق سفارتها لدى إريتريا