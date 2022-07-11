حالة الطقس المتوقعة الإثنين 11 يوليو  2022

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، توقعات حالة الطقس اليوم الإثنين الموافق ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها، أنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاعًا في نسبة الرطوبة نهارًا، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات مئوية، وتنشط الرياح على بعض المناطق، مما يقلل من الإحساس بارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة ليلًا.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فمن المتوقع أن تكون حالة الطقس به معتدلة، ويكون هناك ارتفاعًا في الموج يتراوح بين 1.5 و 2 متر، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية، أما بالنسبة للبحر الاحمر، فيكون معتدلًا، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و2 متر، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

أما درجات الحرارة المتوقعة

الصغري | العظمي

القاهرة 23° 36°

القليوبية 22° 36°

الجيزة 23° 36°

السلوم 22° 26°

مطروح 22° 27°

العلمين 23°. 28°

واحة سيوة. 24° 36°

الاسكندرية 23° 28°

البحيرة 23° 35°

كفرالشيخ 23° 36°

دمياط 22° 28°

بورسعيد 22° 29°

العريش 21° 29°

رفح 22° 28°

الدقهلية 23° 36°

الغربية 24° 37°

الشرقية 23° 36°

المنوفية 23° 38°

الاسماعيلية. 23° 38°

القنطرة غرب. 23°. 37°

السويس. 24° 38°

فايد. 23°. 38°

نخل 20° 37°

سانت كاترين. 20 ° 34°

شرم الشيخ. 22° 38°

الطور. 17° 36°

راس سدر 17°. 35°

ابو زنيمة. 19°. 35°

ابو رديس. 18°. 35°

دهب. 19°. 36°

نويبع. 19°. 35°

زعفرانة. 22°. 35°

راس غارب. 20°. 35°

الغردقة. 19° 37°

سفاجا. 19°. 37°

مرسى علم 19° 39°

بورغالب. 18°. 39°

القصير. 18°. 39°

راس بناس. 23°. 41°

شلاتين. 22° 38°

ابورماد. 24°. 39°

حلايب. 20° 39°

راس حدربة. 24°. 41°

الواحات البحرية. 25°. 38°

الفرافرة. 24°. 39°

الدخلة. 25°. 41°

الخارجة. 23°. 41°

الفيوم. 24° 38°

بنى سويف 24° 38°

المنيا. 23° 39°

اسيوط. 23° 40°

سوهاج. 24° 41°

قنا. 23° 41°

الاقصر. 24° 40°

ادفو. 26°. 42°

اسوان. 26° 42°

الوادى الجديد. 23° 40°