الإثنين 11 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم الإثنين 11 يوليو 2022

أسعار الذهب
أسعار الذهب
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استقرت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الإثنين 11 يوليو 2022، حيث بلغ سعر عيار «21» نحو 995 جنيهًا، في حين سجل عيار «24» نحو 1137 جنيهًا، وسجل عيار «18» نحو 853 جنيهًا.

فيما بلغ أسعار الذهب عيار «14» نحو 663 جنيهًا، ووصلت قيمة الجنيه الذهب إلى 7960 جنيهًا، والأوقية سجلت 1736 دولارًا في البورصات العالمية.

أسعار الذهب فى مصر بالمصنعية اليوم الإثنين 11 يوليو 2022

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 60 و100 جنيه باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر.

ويضاف إلى أسعار الذهب الرسمية في المتوسط ما يتراوح بين 60 و100 جنيه قيمة المصنعية والدمغة، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة، ويبدأ سعر الجرام عيار «21» من 1055 جنيهًا بعد إضافة قيمة المصنعية والدمغة، في حين وصل عيار «18» نحو 913 جنيهًا، ووصل سعر عيار «14»، إلى 723 جنيهًا.

أسعار الذهب تتحدد مع فتح البورصات العالمية.. وعيار 21 بـ1005 جنيهات

بعد تقلبات سعرية.. ارتفاع أسعار الذهب 53 جنيهًا خلال الأسبوع

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلًا عن المستثمرين؛ نظرًا لارتباطه بالاقتصاد العالميي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

أسعار الذهب على المستوى العالمى

كما أن سعر الذهب عالميًا يقل ويرتفع عكسيًا مع الدولار، فكلما ارتفع الدولار يؤدي عكسيًا إلي انخفاض الذهب عالميًا.

كما أن السوق العالمي يعتمد على عدة بيانات تصدر من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا واليابان والصين وفرنسا وألمانيا، وغيرهم من الدول العظمي وأصحاب الاقتصاديات القوية والتي تؤثر علي أسعار العملات والذهب.

وإن كانت البيانات الأمريكية تعد الأهم في رفع وخفض قيمة الدولار والذهب عالميًا، مما يؤدي إلي حركات عكسية بين الدولار والذهب في أغلب الأحيان.

أما محليًا فالسوق المحلي يتأثر بالسوق العالمي طرديًا، كما أن تراجع الدولار محليًا يؤدي إلى تراجع الذهب وارتفاعه محليًا يؤدي إلى ارتفاع الذهب، فالسوق المحلي للذهب يتأثر بعاملين مهمين هما: سعر الذهب عالميًا، وسعر الدولار مقابل الجنيه محليًا.

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