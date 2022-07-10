الأحد 10 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لابيد لـ«السيسى»: سنجرى تحقيقًا كاملًا وشفافًا بشأن ما تردد حول وقائع تاريخية حدثت فى حرب ١٩٦٧

السيسي - لابيد
السيسي - لابيد
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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، في اتصال هاتفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، عزم السلطات الإسرائيلية على إجراء تحقيق كامل وشفاف بشأن ما تردد من أخبار في الصحافة الإسرائيلية اتصالاً بوقائع تاريخية حدثت في حرب عام ١٩٦٧.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول بعض موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، مضيفا أنه تم التوافق على قيام السلطات الإسرائيلية بتحقيق كامل وشفاف بشأن ما تردد من أخبار في الصحافة الإسرائيلية اتصالاً بوقائع تاريخية حدثت في حرب عام ١٩٦٧ حول الجنود المصريين المدفونين في القدس.

من جانبه، أكد لابيد عزم الجانب الإسرائيلى على التعامل مع هذا الأمر بكل إيجابية وشفافية، وأنه سيتم التواصل والتنسيق مع السلطات المصرية بشأن مستجدات الأمر بغية الوصول إلى الحقيقة.

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