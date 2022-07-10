الرئيس السيسى يبحث مستجدات القضية الفلسطينية فى اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلى

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفيًا من رئيس الوزراء الإسرائيلي "يائير لابيد"، قدم خلالها التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ومن جانبه هنأ الرئيس السيسي، يائير لابيد بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد.

وأكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال شهد تبادل وجهات النظر بشأن مستجدات القضية الفلسطينية، حيث تم التوافق على العمل لترتيب لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف تضم مصر، وإسرائيل، والرئيس الفلسطيني خلال الفترة القادمة من اجل اعادة تنشيط مفاوضات السلام، حيث أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن تقديره للجهود التي تبذلها مصر بقيادة الرئيس السيسي لتحقيق الأمن والاستقرار والتعاون بالمنطقة.

وأكد الرئيس السيسي من جانبه مواصلة مصر لجهودها لتحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين ومرجعيات الشرعية الدولية، بما يفتح آفاق التعاون والتنمية لكافة شعوب المنطقة، مؤكدا سيادته أيضاً علي ضرورة استمرار التهدئة في الضفة وقطاع غزة وأهمية مساعدة السلطة الفلسطينية فى كافة المجالات خاصة المجال الاقتصادي.



وأضاف المتحدث باسم الرئاسة أن الاتصال تناول بعض موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم التوافق على قيام السلطات الاسرائيلية بتحقيق كامل وشفاف بشأن ما تردد من أخبار في الصحافة الإسرائيلية اتصالاً بوقائع تاريخية حدثت في حرب عام ١٩٦٧ حول الجنود المصريين المدفونين في القدس، حيث أكد لابيد أن الجانب الإسرائيلى سيتعامل مع هذا الأمر بكل إيجابية وشفافية وسيتم التواصل والتنسيق مع السلطات المصرية بشأن مستجدات الأمر بغية الوصول إلى الحقيقة.