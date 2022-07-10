الأحد 10 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن يدرس إعلان حالة طوارئ صحية لحماية حقوق الإجهاض

بايدن
بايدن
ads

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه طلب من فريقه استكشاف إمكانية إعلان حالة طوارئ للصحة العامة لحماية حقوق الإجهاض، بعدما ألغت المحكمة العليا الأمريكية قرارا تاريخيا بهذا الشأن يعود إلى سبعينيات القرن الماضي.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال بايدن للصحفيين اليوم الأحد: "لقد طلبت من المواطنين عبر وسائل الإعلام، والأشخاص في الإدارة أن ينظروا فيما إذا كنت أتمتع بالسلطة للقيام بذلك وتأثيرات ذلك. وحث أنصار حقوق الإجهاض إلى مواصلة الاحتجاج".

وبحث كبار المسؤولين بوزارة الصحة والخدمات الإنسانية والبيت الأبيض خيار إعلان حالة الطوارئ قبل المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الصحة خافيير بيسيرا يوم 28 يونيو الماضي، لكنهم نحوا الفكرة جانبا بسبب مخاوف من أن تأثير ذلك لن يبرر المعركة القانونية الحتمية .

كانت جينيفر كلاين مديرة مجلس السياسة المعنية بنوع الجنس بالبيت الأبيض، قالت يوم الجمعة الماضي، إن إعلان حالة طوارئ "ليس أمرا مستبعدا"، لكنها تساءلت عما إذا كان سيكون مجديا في حماية حقوق الإجهاض.

وقالت إن صندوق الحكومة لطوارئ الصحة العامة ليس لديه سوى "عشرات الآلاف من الدولارات"، والإجراء لن "يشكل قدرا كبيرا من السلطة القانونية".

كانت المحكمة الأمريكية العليا قد أصدرت في الشهر الماضي قرارا بإلغاء الحق الدستوري في الإجهاض. وألغت المحكمة القرار التاريخي المعروف باسم "رو ضد واد"، والذي صدر عام 1973 ليكرس حق المرأة في الإجهاض. 

وقالت المحكمة إن بإمكان كل ولاية أن تسمح بالإجراء أو أن تقيده كما ترى، كما كان سائدا قبل السبعينات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

«مصر الرقمية».. حلم.. وليس شعارًا

الأكثر قراءة

إيرادات أفلام عيد الأضحى 2022 في اليوم الأول

«المنشآت الفندقية»: الغردقة ومرسى علم الأكثر إقبالا خلال عيد الأضحى

أحمد عز: «عبدالقادر الجن» لا يشبهنى إلا فى «العند».. وقرأت كتبًا عن فترة الاحتلال لإتقان دورى فى «كيرة والجن» (حوار)

بعد إثارة الجدل.. «الأزهر» يغير منشوره حول «خروج المرأة متزينة دون حجاب»

موعد عودة البنوك للعمل بعد عيد الأضحى

لابيد لـ«السيسى»: سنجرى تحقيقًا كاملًا وشفافًا بشأن ما تردد حول وقائع تاريخية حدثت فى حرب ١٩٦٧

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

والد الأمة بوليفار الخالد

محمود أبودومة يكتب: مشاهدات المسرح فى لندن

ماجد حبته

يوليو أسود سريلانكى جديد

جمال-أسعد

الحوار والدولة المدنية

محمد العسيري

مكتبة «الأسرة الجديدة».. هدية العيد لأطفال مصر

عبدالوهاب داود

منازل "الفتة".. وأخواتها وأصولها والذي منه

لواء. محسن الفحام

ويبقى العيد.. عيدًا

لواء.حمدى البطران

سلاطين باشا والمهدي

صور

القناطر الخيرية: العيد فرحة

«خضرة حديقة الأزهر» تلطّف أجواء ثانى أيام عيد الأضحى

حديقة الحيوان في ثاني أيام العيد

محطة تل أبيب

المزيد

الإعلام العبرى: إسرائيل فشلت فى الإضرار بقدرات طهران النووية

إسرائيل تصادق على قرار بإغلاق سفارتها لدى إريتريا

«رؤية مستقبلية للشرق الأوسط».. ماذا يريد الرئيس الأمريكى من زيارته لإسرائيل؟