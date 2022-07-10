الأحد 10 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتشال جثة غريق من ترعة بالغربية

جثة
جثة
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انتشلت قوات الإنقاذ النهرى بالغربية جثة شاب في العقد الثاني من العمر لقى حتفه غرقًا في الترعة المارة أمام قرية أكوه الحصة مركز كفر الزيات بالغربية.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز كفر الزيات بورود بلاغ لشرطة النجدة بغرق شاب فى ترعة أمام قرية أكوه الحصة مركز كفر الزيات.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري لمكان البلاغ ونجح رجال الإنقاذ في انتشال الجثة وتبين أن الشاب نزل للمياه للاستحمام هربًا من الحر فجرفه التيار لعدم إجادته للسباحة، تم نقل الجثة للمشرحة وأخطرت النيابة العامة.

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