سامي العدل.. رحلة عاشق الفن من «كلمة شرف» حتى الرحيل الهادئ

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان سامى العدل، الذى قدّم خلال مشواره الفني أعمال جميعها توصف بأنها متميزة، حيث أنه ينتمى لعائلة فنية عريقة وهى عائلة العدل التى تمتلك واحدة من أكبر شركات الإنتاج فى مصر.

ـ "ميلاده في دكرنس"

ولد سامي العدل عام 1946 فى قرية كفر عبد المؤمن مركز دكرنس محافظة الدقهلية، تخرج فى المعهد العالي للفنون المسرحية.

ـ "بداية عمله الفني"

عشق سامى العدل الفن والتمثيل منذ صغره وكان يبحث عن أى فرصة تؤهله للعمل فى السينما، وبعدما انتهى من مرحلة الثانوية العامة، قرر التقديم فى اختبارات المعهد العالى للفنون المسرحية، وبالفعل تم قبوله، وبدأ فى دراسة الفن، وبدأت رحلته مع التمثيل خلال فيلم "كلمة شرف" أمام الراحل فريد شوقى عام 1972.

ـ "أعمال قدمها سامي العدل"

قدم سامي العدل العديد من المسلسلات الناجحة منها "البركان" و"الحرملك" و"بلاغ للنائب العام" و"تاهت بعد العمر الطويل" و"حديث الصباح والمساء" و"محمود المصري" و"لقاء على الهواء" و"قضية رأي عام"، واشتهر العدل بدور حمامة السلام وعقد لقاءات المصالحة بين الفنانين وكان دائما مساندا للفنانين الشباب وداعما لهم.

ـ "زواجه ثلاث مرات"

تزوج الفنان سامي العدل ثلاث مرات، الأولى من الفنانة عفاف رشاد ولم يستمر هذا الزواج طويلًا، والثانية من الفنانة نادية شكرى وأنجب منها ابنته رشا، أما الزيجة الثالثة فكانت من الفنانة ماجدة نور الدين التى أنجب منها أبنائه أحمد وخالد.

ـ "رحيله"

رحل سامى العدل عن عالمنا يوم 10 يوليو من عام 2015 عن عمر ناهز 68 عاما في المركز الطبي العالمى بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة ضعف في عضلة القلب، وشيعت جنازته من من مسجد آل رشدان بمدينة نصر وشارك في الجنازة والعزاء عدد غفير من نجوم ونجمات الفن في مصر والوطن العربى.