محمد عبدالعزيز يكتب: أنا بحب إخواتى أوى

سعيدٌ أنا بإنجازات أبطال مصرالرياضيين في دورة ألعاب البحر المتوسط، فهي على ضوء الإمكانيات نتائج يمكن أن نطلق عليها ما اصطلح على تسميته "التمثيل المشرّف"، أجل فهذا هو التمثيل المشرّف بحق كما أراه، فالفوز- وليس سواه- هو الشرف الحقيقي لكل رياضي،

وإن حالت الظروف دون تحقيقه فإن مجرد السعي إليه حتى آخر لحظة هو قمة الشرف أيضًا.. ومع سعادتي البالغة كمصري بكل ما أنجزه لاعبونا من ميداليات في عدد من الألعاب، أجدني شديد الفخر بإنجاز ابنتينا الذهبيتين بسنت حميدة، صاحبة ذهبيتي العدو، ونعمة سعيد، صاحبة ذهبيتي رفع الأثقال.

مع الوضع في الاعتبار أن هذه بطولة إقليمية وليست أوليمبية، حيث تكون المنافسات أشرس والجاهزية الدولية تكون أكبر، وعليه فإن من الواجب أن ننبه إلى ضرورة عدم الإفراط في التفاؤل فيما يخص المشاركة الأوليمبية في باريس 2024، وليس في قولي شيء من تثبيط الهمم، بل هو استنفار لها وتحفيز للاعبين على استمرار التدريب الجاد، ودعوة لقيادات الاتحادات الرياضية لمواصلة الليل بالنهار لصناعة الأبطال الأوليمبيين ممن كشفت لنا عنهم دورة ألعاب البحر المتوسط.

غير أن المسئولية الأكبر ستقع على عاتق وزارة الرياضة التي ينبغي أن تزيد اهتمامها بالمبشِرين من أبطالنا، وهي المأمورية الأهم والأولى من ذلك الاهتمام المبالغ فيه بلعبة كرة القدم التي تخلق الاحتقان وتزيد التوتر بين أبناء الوطن الواحد.

وحديثي ليس عن أبناء الوطن الواحد هنا في مصر لكنني- وبحكم قناعاتي القومية بفكرة العروبة والمصير المشترك لكل الأقطار العربية- أقصد ذلك الوطن العربي الكبير من محيطه غربًا وحتى الخليج شرقًا، ولا داعى لأن أنكأ جراح أبرز الخلافات العربية على خلفية رياضية حين أذّكّر ببعضها.

غير أن الأقرب إلى الذهن و الأبرز في هذا السياق هو تلك الأزمة التي نشبت على ضوء أحداث مباراة السودان بين منتخبي كرة القدم المصري والجزائري سنة 2010 في إطار المنافسة على التأهل لكأس العالم وما صحبها من خروج على قواعد اللعب السليم والروح الرياضية والأخلاق العربية.

ومن محاسن الصدف أن تكون دورة البحر المتوسط هذا العام في الجزائر- ذاتها- ليعكس لنا جمهورها الشقيق حقيقة مشاعره تجاه مصر وقيادتها وأبطالها الرياضيين، ورغم كوني لم أفاجأ بحسن استقبال الأشقاء الجزائريين للبعثة الرياضية المصرية وتشجيعهم اللافت للاعبينا في كافة الألعاب إلا أن سعادة كبيرة غمرتني حين تحدث لاعبونا عن حسن استقبال الجمهور الجزائري لهم، ومدى حرصه على تشجيعهم بحرارة واستقبالهم بحفاوة ودعمهم بمحبة، ولا مجال للاندهاش على الإطلاق إذ سبق لي التعامل- بحكم طبيعة عملي- مع عدد غير قليل من إخوتنا الجزائريين قبل وبعد تلك الأزمة الكُروية المفتعلة.

وأذكر أنني تشرفت بزيارة الجزائر في نهاية عام 2017 حين قررت الجزائر رد الجميل للموسيقار المصري محمد فوزي الذي بادر بوضع موسيقى النشيد الوطني الجزائري "قسمًا" إبّان ثورة التحرير الجزائرية، فما كان من وزارة الثقافة الجزائرية ووزيرها السابق العروبي والمفكر الكبير، عزالدين ميهوبي، إلا أن اقترح على الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة أن يطلق اسم محمد فوزي على معهد الموسيقى بالعاصمة الجزائر، وفي إحدى السهرات الترحيبية على هامش الاحتفال فتح الحاضرون ذكريات تلك المباراة المشئومة، فتحدث «ميهوبي» واستفاض في التعبير عن مدى غضب الجزائريين مما حدث حينها، غير أنه عاد ليقول: ورغم هذا تبقى علاقة مصر والجزائر علاقة ود لا ينتهي وأخوة لا تنفصم.

ورغم أن البعض قد يكون رآه حديث شخص سياسي محنك يجيد صياغة الكلام لتحسين العلاقات السياسية، إلا أنني شخصيًا لم أشك للحظة في صدق كلام د. ميهوبي، وهو ما كرره الرجل حين زار مصر بعدها بأشهر وبادر بزيارة مقر إذاعة صوت العرب التي ذكّر بدورها في إنجاح مهمة جبهة التحرير الجزائرية حتى نال الجزائر الاستقلال عن الاحتلال الفرنسي.

وهنا تذكرت ما يمكن أن تلعبه القوى الناعمة في توطيد علاقات المحبة بين الأشقاء، الأمر الذي أكدته من جديد دورة ألعاب البحر المتوسط والتي رسّخت تلك العلاقات ليس فقط على مستوى القيادات بل على المستوى الشعبي والجماهيري أيضًا.

تلك الإشارات ليست مجرد أحداث عابرة يمكن تجاهلها، لكنها أدلة حية تؤكد صدق قناعات الشعوب العربية بوحدة المصير وضرورة استثمار المحبة بين العرب، لا يهم أن يحدث اليوم ما ينادي به الحالمون أمثالي من وحدة سياسية، بل الأهم أن تتلاقى شعوبنا الشقيقة على لغة المصالح المشتركة تلك التي يجيد التعامل بها حتى أولئك الذين يرفضون فكرة العروبة.

فشكرًا لشعب الجزائر حسن استقبال بعثة مصر الرياضية، وهكذا يكون الفن الحقيقي والرياضة النظيفة والإعلام المهني، إذ تصلح ما أفسده الدهر وما صنعته السياسة.