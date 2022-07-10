«تعلمت الإنجليزية بسبب حبي لزوجتي».. أسرار من حياة محمود رضا

في مثل هذا اليوم توفي الفنان الكبير محمود رضا عن عمر ناهز الـ90 عامًا بعد 60 عامًا من العطاء الفني وتصميم الرقصات لعدد كبير من الأفلام، والمشاركة في مهرجانات عالمية، وتقديم عروض فنية من خلال فرقة رضا التي أسسها مع شقيقه المخرج علي رضا.

الحب أقوى من المرض والموت

أعرب الفنان الكبير محمود رضا الذي رحل اليوم فى حوار سابق، عن اعتقاده الراسخ بأن الحب أقوى من المرض والموت، وأنه تزوج من قرينته نديدة فهمى رغم كشف أهلها أنها مريضة بروماتيزم القلب.

أحب نديدة رغم مرضها

وقال محمود رضا فى حوار نادر مع الإعلامي عمرو الليثى، إن الحب أقوى من المرض، وأنه تزوج هو وشقيقه على رضا من أختين شقيقتين وهما فريدة ونديدة فهمى، وبعد تأسيس فرقة رضا قال إن زوجته كانت مريضة بالقلب، وحذره البعض أنه سيتزوج سيدة محكوماً عليها بالموت، لكنه أحبها وقرر الزواج منها، وتزوج على رضا من شقيقتها فريدة فهمى.

تعلم الإنجليزية بسبب زوجته

وأكد محمود رضا، أنه تعلم اللغة الإنجليزية بسبب حبه لزوجته، وأوضح أن حبه لها كان أقوى من المرض ولم يخطر على باله أنها ستموت في يوم من الأيام.

وذكر محمود رضا أنه فوجئ بأن شقيقه على وقع في حب فريدة فهمى، وهى كانت تصغره في السن بسنوات كثيرة ومع ذلك توجها لوالدهما حسن فهمى لطلبا يديهما، ووافق والد فريدة واعتبرنا مثل أولاده وقدمت ثنائي رائع مع فريدة.

توفي الفنان كبير محمود رضا اليوم عن عمر ناهز 90 عاماً بعد صراع مع أمراض الشيخوخة، وهو والد النجمة شيرين رضا، بعد رحلة في مجال الفن الشعبي المصري، حيث أسس مع شقيقه على رضا فرقة "رضا" للفنون الشعبية في نهاية الخمسينات.