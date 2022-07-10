الأحد 10 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«تعلمت الإنجليزية بسبب حبي لزوجتي».. أسرار من حياة محمود رضا

محمود رضا
محمود رضا
ads

في مثل هذا اليوم توفي الفنان الكبير محمود رضا عن عمر ناهز الـ90 عامًا بعد 60 عامًا من العطاء الفني وتصميم الرقصات لعدد كبير من الأفلام، والمشاركة في مهرجانات عالمية، وتقديم عروض فنية من خلال فرقة رضا التي أسسها مع شقيقه المخرج علي رضا.

الحب أقوى من المرض والموت

أعرب الفنان الكبير محمود رضا الذي رحل اليوم فى حوار سابق، عن اعتقاده الراسخ بأن الحب أقوى من المرض والموت، وأنه تزوج من قرينته نديدة فهمى رغم كشف أهلها أنها مريضة بروماتيزم القلب.

أحب نديدة رغم مرضها 

وقال محمود رضا فى حوار نادر مع الإعلامي عمرو الليثى، إن الحب أقوى من المرض، وأنه تزوج هو وشقيقه على رضا من أختين شقيقتين وهما فريدة ونديدة فهمى، وبعد تأسيس فرقة رضا قال إن زوجته كانت مريضة بالقلب، وحذره البعض أنه سيتزوج سيدة محكوماً عليها بالموت، لكنه أحبها وقرر الزواج منها، وتزوج على رضا من شقيقتها فريدة فهمى.

تعلم الإنجليزية بسبب زوجته 

وأكد محمود رضا، أنه تعلم اللغة الإنجليزية بسبب حبه لزوجته، وأوضح أن حبه لها كان أقوى من المرض ولم يخطر على باله أنها ستموت في يوم من الأيام.

وذكر محمود رضا أنه فوجئ بأن شقيقه على وقع في حب فريدة فهمى، وهى كانت تصغره في السن بسنوات كثيرة ومع ذلك توجها لوالدهما حسن فهمى لطلبا يديهما، ووافق والد فريدة واعتبرنا مثل أولاده وقدمت ثنائي رائع مع فريدة.

توفي الفنان كبير محمود رضا اليوم عن عمر ناهز 90 عاماً بعد صراع مع أمراض الشيخوخة، وهو والد النجمة شيرين رضا، بعد رحلة في مجال الفن الشعبي المصري، حيث أسس مع شقيقه على رضا فرقة "رضا" للفنون الشعبية في نهاية الخمسينات.

مصر الاعلام مهرجان ولادة القلب موت

رئيس التحرير

وائل لطفي

«مصر الرقمية».. حلم.. وليس شعارًا

الأكثر قراءة

«هددنى هيولع فيا».. آمال أبوالمجد تتحدث لـ«الدستور» عن أزمتها مع زوجها

رسائل تهنئة بعيد الأضحى المبارك جديدة 2022 رسمية وبين الأصدقاء

أفضل صور ورسائل التهاني للأحباب بعيد الأضحى عام 2022

برقيه تهنئه بعيد الاضحى المبارك 2022

إيرادات أفلام عيد الأضحى 2022 في اليوم الأول

قبل ما تسافر.. إعرف مواعيد قطارات «دمياط - المنصورة» خلال العيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

سلاطين باشا والمهدي

محمد عبدالعزيز يكتب: أنا بحب إخواتى أوى

د.أحمد الخميسى

توفيق الحكيم النخبة والجماهير

ماجد حبته

يوبيل الـ«CIA» الماسى

مؤمن المحمدي

سمير رجب ومحمود الخطيب

د. منى حلمى

تجليات فقه «القفة» لذبح نساء الأمة

حسين دعسة

استقالة واغتيال.. صيف سياسي حار

صفاء النجار

غطاء الرأس من التمييز الطبقى إلى الشعار السياسى

صور

حديقة الحيوان في ثاني أيام العيد

ممشى أهل مصر

احتفالات عيد الأضحى المبارك

محطة تل أبيب

المزيد

الإعلام العبرى: إسرائيل فشلت فى الإضرار بقدرات طهران النووية

إسرائيل تصادق على قرار بإغلاق سفارتها لدى إريتريا

«رؤية مستقبلية للشرق الأوسط».. ماذا يريد الرئيس الأمريكى من زيارته لإسرائيل؟