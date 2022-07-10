إصابة شخصين فى تصادم سيارة بالإسماعيلية

أصيب شخصان بكدمات وسحجات وكسور، اليوم الأحد، في تصادم سيارة ملاكي مع عربة كارو بعزبة المنشار بالكيلو 11 دائرة مركز الإسماعيلية.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة كارو بعزبة المنشار بالكيلو 11 دائرة مركز شرطة الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة محمود عبادي محمد، 62 عامًا، ومحمد إبراهيم الدسوقي، 45 عامًا.

على الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى أبوخليفة لإسعافهما، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.